Un helicóptero se suma a la lucha contra un incendio en Gran Canaria que afecta a dos viviendas
Las llamas obligaron a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y provocaron el traslado de una mujer al hospital y de tres menores a un centro de salud
Un incendio declarado este domingo en la zona de Las Tablas, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, ha movilizado a efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y a un helicóptero que participa en las labores de extinción.
Hasta el lugar se han desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Guardia Civil que trabajan sobre el terreno para controlar las llamas. A las labores de extinción se ha sumado un helicóptero, que realiza descargas de agua sobre la zona afectada para frenar el avance del incendio.
El incendio afectó directamente a dos viviendas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance de los daños materiales.
Como consecuencia del suceso, una mujer fue evacuada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Además, tres niños fueron trasladados a un centro de salud para su valoración y atención sanitaria.
Denuncia vecinal
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del fuego, una vecina de la zona ha trasladado a LA PROVINCIA su preocupación por una serie de incidentes que, según afirma, se habrían producido en el entorno en los últimos días.
Y apunta a que el incendio podría estar relacionado con una mujer residente en el entorno de Las Tablas, una versión que, por el momento, no ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Según los testimonios recabados, la mujer ya habría protagonizado anteriormente diversos incidentes que habían generado preocupación entre residentes de la zona. Algunos vecinos aseguran que la Guardia Civil ha intervenido en ocasiones previas y relatan episodios recientes que están siendo comentados en el barrio.
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