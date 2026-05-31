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Un incendio calcina el interior de una embarcación en el muelle de Puerto de Mogán

Los bomberos del Consorcio lograron extinguir las llamas que afectaron por completo el interior de la embarcación tras una rápida actuación del personal del puerto

Incendio en una embarcación de Puerto de Mogán

Incendio en una embarcación de Puerto de Mogán

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un incendio declarado en la noche de este sábado en una embarcación atracada en el muelle de Puerto de Mogán movilizó a varios recursos de emergencia y obligó a trasladar el barco a una zona segura para evitar que las llamas afectaran al resto de embarcaciones del puerto.

La alerta fue recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 a las 21:45 horas. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el personal del puerto actuó de forma inmediata e intentó extinguir el fuego utilizando extintores, aunque las llamas no pudieron ser controladas.

Así fue el incendio de una embarcación en el muelle de Puerto de Mogán

Así fue el incendio de una embarcación en el muelle de Puerto de Mogán / LP/DLP

El barco fue desplazado a una zona segura

Ante la evolución del incendio, se procedió al traslado de la embarcación a un área segura del muelle con el fin de minimizar el riesgo para los barcos cercanos hasta la llegada de los efectivos de emergencia.

Bomberos del parque de Puerto Rico se desplazaron al lugar y lograron extinguir el fuego, que afectó por completo al interior de la embarcación.

Así fue el incendio de una embarcación en el muelle de Puerto de Mogán

Así fue el incendio de una embarcación en el muelle de Puerto de Mogán

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Así fue el incendio de una embarcación en el muelle de Puerto de Mogán / LP/DLP

En el operativo participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, además de agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del Consorcio y voluntarios de Protección Civil.

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Por el momento no se han comunicado heridos ni las causas que originaron el incendio. La investigación sobre lo sucedido continúa abierta.

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