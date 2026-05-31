Muere un hombre de 48 años tras un grave accidente en Teno

Un hombre de 48 años ha fallecido este domingo tras sufrir un grave accidente mientras practicaba barranquismo en el barranco de Bujame, situado en el macizo de Teno, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte.

El suceso movilizó un amplio dispositivo de emergencias después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibiera una alerta a las 12:45 horas informando de que un grupo de barranquistas necesitaba asistencia sanitaria en una zona de muy difícil acceso.

El rescate se realizó por aire debido a la complejidad del terreno

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de forma inmediata varios recursos de emergencia, entre ellos un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los rescatadores del GES y los bomberos descendieron desde el helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el afectado. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el hombre presentaba un traumatismo craneal y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los equipos de rescate iniciaron maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar en el mismo lugar del accidente. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos debido a la gravedad de las lesiones sufridas, consideradas incompatibles con la vida.

Tres acompañantes lograron salir sin sufrir lesiones

Mientras se desarrollaba el operativo aéreo, otro grupo de bomberos y agentes de la Guardia Civil accedió a la zona para coordinar las labores posteriores al fallecimiento y autorizar el traslado del cuerpo.

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La evacuación de la víctima se realizó por vía aérea hasta la helisuperficie de La Guancha. Paralelamente, los servicios de emergencia completaron la salida del barranco de los otros tres integrantes del grupo, que no presentaban lesiones.