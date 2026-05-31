Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox incautadas en una operación contra tratamientos estéticos ilegales
La Guardia Civil desmantela redes que introducían y distribuían productos de medicina estética sin control sanitario en peluquerías y domicilios
La Guardia Civil ha detenido a nueve personas e investigado a otras dos en el marco de siete operaciones dirigidas contra clínicas clandestinas y redes de distribución ilegal de productos de medicina estética. Durante las actuaciones se intervinieron alrededor de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y más de 200 viales de ácido hialurónico que, presuntamente, iban a ser utilizados fuera de los canales sanitarios autorizados.
Entre los implicados figuran tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, según la investigación, realizaban tratamientos estéticos utilizando productos de origen ilegal en peluquerías, centros de estética sin autorización e incluso domicilios particulares.
Las pesquisas revelaron que los productos eran introducidos en España sin los permisos sanitarios correspondientes y sin respetar las condiciones de conservación exigidas, incluida la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia, lo que suponía un riesgo para los consumidores.
Las detenciones y registros se llevaron a cabo en distintas localidades de Bizkaia, Barcelona, Asturias y la provincia de Las Palmas, concretamente en Carrizal y Vecindario. Además del material sanitario intervenido, los agentes localizaron más de 115.000 euros presuntamente vinculados a los beneficios obtenidos mediante estas actividades.
La investigación permanece abierta y los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos contra la salud pública y, en algunos casos, por intrusismo profesional.
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