Canarias registra 25 ahogamientos en lo que va de año, un 4% más que en 2025

Canarias ha registrado 25 muertes por ahogamiento entre enero y mayo de 2026, lo que supone un 4% más que en el mismo periodo de 2025 (que registró 24 óbitos), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa.

Así, del total de muertes en estos cinco primeros meses del año, cinco se produjeron en el mes de mayo, entre las que está un buceador desaparecido a principios de mes en la costa de La Gomera y cuyo cuerpo aún no ha sido localizado. También se contabilizó un afectado en estado crítico; tres heridos graves; tres moderados; dos leves y cinco rescates de personas que resultaron indemnes.

En cuanto a los accidentados totales en espacios acuáticos hasta mayo, se sitúan en 81 personas, un 37% más que el ejercicio anterior (cuando hubo 59). Entre las personas que sufrieron un accidente ocho están en estado crítico, 11 heridos de carácter grave; 10 moderados y 10 leves, así como 17 fueron rescatados ilesos. Asimismo, 11 de las personas que perdieron la vida por ahogamiento fueron víctimas en edad adulta, mientras que 10 de ellas fueron de edad desconocida; tres tenían más de 60 años; y una era menor de edad.

11 menores accidentados

En lo que va de año, 11 menores han resultaron afectados por accidentes en entornos acuáticos de Canarias, una de ellas fallecida, mientras que cuatro resultaron heridos de gravedad, dos moderados, dos leves y dos rescatados ilesos.

En el mes de mayo también fueron cuatro los menores de edad accidentados en las costas e instalaciones acuáticas del Archipiélago. Tres de ellos estuvieron a punto de perder la vida ahogados en piscinas, situación que en el 90% de los casos, subrayan, "ocurre por una falta de supervisión adulta".

En relación con ello, resalta el caso de uno de los pequeños afectados, de 18 meses, rescatado con síntomas de ahogamiento grave en la piscina de una vivienda en Valsequillo (Gran Canaria); así como el de dos menores, de 4 y 5 años de edad, que fueron asistidos de carácter grave y moderado respectivamente, en las piscinas de complejos turísticos en el sur de la isla de Gran Canaria. Otro caso que cita es el de un joven de 17 años que tuvo que ser rescatado por el helicóptero del GES, herido de carácter moderado, tras caer desde varios metros de altura en una zona de costa rocosa en Tenerife.

Más hombres víctimas

Por sexos, las muertes registradas hasta mayo registran una mayor mortalidad en hombres, con 19, mientras que las mujeres fallecidas por ahogamientos se situaron en seis. Respecto a las víctimas mortales por nacionalidad, 13 corresponden a extranjeros de siete países: Alemania (3); Estados Unidos (1); Venezuela (1); Bélgica (1); Noruega (1); Italia (1); Países Bajos (1); extranjeros sin nacionalidad especificada (4). Además, tres de los fallecidos eran españoles.

Por otro lado, nueve de los casos se registraron sin información específica respecto a sus países de origen. En cuanto a la actividad que realizaban al ocurrir el suceso, 10 son bañistas; siete personas se clasificaron en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado o un paseo marítimo); tres submarinistas y dos pescadores. Tres de las víctimas se reportaron sin información.

Tenerife engloba el 40% de las muertes

En lo que va de 2026, Tenerife ha englobado el 40% del total de muertes por sumersión, con 10 fallecidos, seguido de Fuerteventura, que se convirtió en la segunda isla con mayor afectación (5); mientras que Gran Canaria registró cuatro fallecimientos; El Hierro, tres; La Gomera, dos; Lanzarote, una, y La Graciosa no tuvo que lamentar ningún óbito.

Un 52% de los accidentes acuáticos con final trágico se registraron en horario de tarde; el 16%, de mañana. Un 8%, de noche. El 24% de estos, sin información del horario en que se produjo.

Por último, indican que las playas continúan siendo los entornos de mayor accidentalidad, ya que alcanza el 55% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (27%); y piscinas naturales y piscinas, con un 9% cada una.

Fuentes oficiales

El estudio de Canarias, 1500 Km de Costa se elabora según los datos obtenidos de fuentes oficiales, relativas al ámbito de las Emergencias: fundamentalmente 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

La iniciativa cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.