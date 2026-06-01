Investigan la tenencia de 19 reptiles y anfibios vivos protegidos e invasores en una vivienda de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga un presunto delito contra la flora y la fauna tras intervenir 19 ejemplares vivos de reptiles y anfibios exóticos en una vivienda de Santa Brígida, en Gran Canaria.

La actuación se desarrolló durante el pasado mes de abril en el marco de la denominada Operación Leaks, llevada a cabo por agentes de la Comandancia de Las Palmas.

Como resultado de la intervención, los agentes procedieron a la incautación cautelar de los animales, entre los que se encontraban diferentes especies de reptiles y anfibios procedentes de ecosistemas tropicales. La investigación continúa abierta mientras se desarrollan las correspondientes actuaciones judiciales y administrativas.

Hallazgo durante un registro domiciliario

Según ha informado la Guardia Civil este lunes, el descubrimiento se produjo durante el registro de una vivienda ubicada en la Villa de Santa Brígida. En el interior del inmueble, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) localizaron una estancia habilitada para albergar fauna exótica.

Los animales permanecían en terrarios y recipientes de plástico. Entre las especies encontradas figuraban iguanas, camaleones, gecos, dragones barbudos y ranas tropicales, algunas de ellas sujetas a protección internacional o incluidas en la normativa sobre especies invasoras.

Especies sometidas a control internacional

Las comprobaciones posteriores permitieron determinar que varios de los ejemplares están incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio de determinadas especies para evitar que su explotación ponga en riesgo su conservación.

El análisis taxonómico realizado tras la intervención identificó cinco animales cuyo comercio se encuentra regulado: dos iguanas comunes, un camaleón pantera y dos camaleones de Jackson.

Algunos animales están sujetos a protección internacional en el convenio Cites y otros, catalogadas como especies invasoras en Canarias

Asimismo, los investigadores detectaron la presencia de dos iguanas comunes consideradas especies exóticas invasoras en Canarias, una circunstancia que incrementa la preocupación por el posible impacto ambiental que podrían generar en caso de liberación o escape.

Los animales carecían de identificación obligatoria

La documentación incorporada a las diligencias incluye un informe elaborado por la Fundación Neotrópico, entidad especializada en la gestión y conservación de fauna exótica. Dicho informe confirmó que los 19 ejemplares intervenidos carecían de microchip identificativo.

Además de las especies protegidas o sometidas a control comercial, también se localizaron ejemplares pertenecientes a especies que actualmente no figuran en ningún catálogo específico de protección o restricción internacional.

Riesgo para la biodiversidad de Canarias

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la capacidad reproductiva de algunos de los animales hallados. Según consta en la investigación, entre los ejemplares intervenidos existían al menos tres parejas reproductoras, además de una hembra que se encontraba en estado de gestación.

Las autoridades consideran que esta situación podría representar un riesgo para los ecosistemas insulares si alguno de estos ejemplares llegara a escapar o fuera liberado en el medio natural. Canarias es uno de los territorios europeos con mayor número de especies endémicas, por lo que la introducción de fauna exótica invasora supone una amenaza para el equilibrio ecológico.

Posibles delitos contra la flora y la fauna

De acuerdo con las diligencias practicadas, los hechos investigados podrían encajar en los delitos contra la flora y la fauna recogidos en los artículos 333 y 334 del Código Penal, relacionados con la posesión, comercio o manejo irregular de especies protegidas.

La Guardia Civil también destacó que la vivienda registrada se encuentra dentro del entorno del Espacio Natural Protegido de Tafira, motivo por el que los hechos fueron comunicados a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para su valoración desde el punto de vista ambiental.

La intervención tuvo como objetivo garantizar la protección de los animales localizados y evitar su posible desaparición, traslado o liberación sin control mientras continúan las investigaciones. Las actuaciones ya han sido puestas en conocimiento de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria que se encontraba de guardia en el momento de los hechos.