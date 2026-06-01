Dos jóvenes resultan heridos graves tras sufrir una caída de motocicleta en Fuerteventura

Dos jóvenes resultaron heridos de carácter grave durante la noche del domingo tras verse implicadas en un accidente de motocicleta ocurrido en el municipio de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del suceso a las 20:17 horas del 31 de mayo. El accidente tuvo lugar en la Avenida Reyes de España, una de las principales vías de la capital majorera.

Recursos desplazados al lugar

Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la incidencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario.

A la llegada de los equipos sanitarios, los profesionales del SUC prestaron asistencia a las dos personas afectadas y procedieron a su estabilización antes de su traslado al centro hospitalario.

Dos afectados con politraumatismos graves

Entre los heridos se encuentra una mujer de 26 años, que presentaba varios traumatismos de carácter grave en el momento de la primera valoración médica. Debido a la gravedad de las lesiones, fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Asimismo, un hombre de 23 años sufrió también un politraumatismo de pronóstico grave y fue trasladado al mismo centro sanitario en una ambulancia de soporte vital básico.

La Policía Local de Puerto del Rosario se hizo cargo de las diligencias correspondientes y elaboró el atestado para determinar las causas del siniestro.