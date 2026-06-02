Una cuidadora roba joyas a una familia en Gran Canaria por un valor superior a 10.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 32 años, natural de Sevilla, como presunta responsable de un delito de hurto relacionado con la desaparición de diversas joyas de oro en una vivienda de Santa María de Guía, en Gran Canaria. Según ha informado este martes el Instituto Armado, el valor económico de las piezas sustraídas supera los 10.000 euros, aunque esta cifra podría ser mayor si se tienen en cuenta aspectos como la antigüedad de las joyas, su composición o el valor sentimental que tenían para sus propietarios.

La investigación se desarrolló durante el mes de abril y tuvo su origen en una denuncia presentada por familiares de las víctimas ante la Guardia Civil.

Los denunciantes detectaron la desaparición progresiva de varias joyas del domicilio familiar y comenzaron a sospechar de una persona que trabajaba como cuidadora en la vivienda.

Robos desde el año 2025

De acuerdo con la información facilitada por los investigadores, la mujer había logrado ganarse la confianza tanto de las personas a las que atendía como de sus familiares. Esa relación de confianza le permitía moverse libremente por el inmueble y acceder a todas las habitaciones, incluso en momentos en los que los propietarios no se encontraban en la vivienda.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil apuntan a que los hechos se habrían prolongado desde el año 2025 hasta fechas recientes. Durante ese tiempo, presuntamente, la cuidadora habría ido apoderándose de distintas piezas de joyería sin levantar sospechas inmediatas.

Los investigadores consideran que esta situación facilitó la sustracción de un patrimonio que, según las estimaciones iniciales, tendría un valor superior a los diez mil euros.

Más de una treintena de operaciones de venta

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron diversas actuaciones para esclarecer lo sucedido. La investigación se centró en la persona que tenía acceso habitual al domicilio y permitió recopilar indicios que apuntaban a su posible participación en los hechos.

Entre las gestiones realizadas, la Guardia Civil detectó un total de 34 transacciones comerciales relacionadas con la venta de joyas. Según la información oficial, las piezas habrían sido vendidas en diferentes establecimientos por importes inferiores a su valor real.

Los investigadores lograron recuperar únicamente una parte de las joyas sustraídas, ya que gran parte del material ya no podía ser localizado debido al tiempo transcurrido desde las ventas efectuadas.

Las piezas recuperadas fueron reconocidas posteriormente por la propietaria como parte de las joyas desaparecidas.

Detención y puesta a disposición judicial

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora material del delito de hurto investigado.

Posteriormente se completaron las diligencias policiales y toda la documentación obtenida durante la investigación fue remitida a la autoridad judicial competente a través de la Sección Territorial de Guía.