Un incendio destruye por completo un local en un centro comercial en el sur de Lanzarote

Un incendio declarado en un local comercial del Centro Comercial Papagayo, en la localidad turística Playa Blanca, municipio de Yaiza, en la madrugada de este martes, 2 de junio, activó a bomberos de los parques Sur y Central del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El fuego afectó por completo al establecimiento donde se originó y causó además daños de consideración en un negocio situado junto al inmueble siniestrado.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias recibió a las 4.52 horas la alerta del suceso a través de la Policía Local de Yaiza. No hubo que lamentar daños personales.

Incendio en la madrugada de este martes, 2 de junio, en un local del Centro Comercial Papagayo, en Playa Blanca / La Provincia

Rápida propagación del fuego

Durante el desplazamiento de los efectivos, la Policía Local trasladó que el incendio había evolucionado rápidamente y que el establecimiento se encontraba completamente afectado por las llamas, con un desarrollo generalizado en todo el interior.

Una vez en la zona, los bomberos realizaron una inspección exterior y una evaluación de los riesgos existentes. Tras confirmar que se trataba de un incendio plenamente desarrollado, iniciaron las labores de extinción mediante el despliegue de una línea de ataque con agua.

Paralelamente, se procedió al corte del suministro eléctrico del local con el objetivo de garantizar la seguridad de los equipos intervinientes y evitar riesgos adicionales durante la operación.

Un incendio destruye un negocio en un centro comercial del sur de Lanzarote / La Provincia

Ventilación para evitar una reactivación

Tras lograr controlar y extinguir las llamas, los efectivos llevaron a cabo tareas de ventilación táctica. Para ello, se abrió la parte posterior del establecimiento, facilitando la salida de humos, gases de combustión y el calor acumulado en el interior del inmueble.

Posteriormente, se realizaron trabajos de inspección y remoción de materiales afectados para localizar posibles focos residuales. Los bomberos verificaron que no existían puntos calientes que pudieran provocar una reactivación del incendio.