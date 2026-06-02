Noche en llamas en Arrecife: varios incendios arrasan 13 contenedores y 7 coches

La ciudad de Arrecife vivió durante la madrugada de este martes, 2 de junio, una sucesión de incendios en distintos puntos del municipio, entre alrededor de las 0.30 y 7.30 horas, que obligó a una intensa movilización de los servicios de emergencia. Los fuegos afectaron a un total de 13 contenedores de residuos y reciclaje, además de provocar daños directos en un vehículo y afectar a otros seis coches debido a la radiación térmica generada por las llamas.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron para apagar los fuegos con la colaboración de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Los incidentes se registraron en diferentes puntos de la capital lanzaroteña, concretamente en las calles La Carmen, La Niña, Fernando Católico, El Isleño, Castillo de Las Coloradas y Yágabo, entre otros, en los barrios de Titerroy San Francisco Javier.

Bomberos de Lanzarote sofocan el incendio en un contenedor en la madrugada de este 2 de junio en Arrecife / La Provincia

El primer incendio afectó a cuatro contenedores

La primera actuación relevante tuvo lugar en la calle La Carmen. Los bomberos acudieron tras recibir el aviso de un incendio de contenedores, en Titerroy.

A su llegada, la Policía Local ya se encontraba asegurando el perímetro para facilitar la intervención y garantizar la seguridad de los vecinos y conductores que transitaban por la zona.

Los efectivos comprobaron que el fuego afectaba a cuatro contenedores distintos, por lo que iniciaron las labores de extinción mediante la aplicación de agua. Durante la intervención, los agentes informaron de la existencia de otro incendio próximo, lo que obligó a dividir esfuerzos para atender ambas emergencias.

Posteriormente, los bomberos regresaron al primer foco para completar la extinción utilizando espuma mediante un equipo ProPak, un sistema que permite mejorar la eficacia en incendios de residuos y reducir el riesgo de reactivación.

El balance final en este punto fue la destrucción de cuatro contenedores: uno destinado a residuos orgánicos, otro para papel y cartón, un tercero para vidrio y un cuarto para envases ligeros.

Un segundo fuego en la calle La Niña

Mientras continuaban trabajando en la calle La Carmen, los bomberos fueron alertados de otro incendio en la cercana calle La Niña, en Titerroy.

Cuando llegaron al lugar, los agentes de la Policía Local ya habían realizado una primera intervención preventiva. Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias, los policías separaron el contenedor afectado del resto y utilizaron un extintor para ralentizar la propagación de las llamas.

En este caso, el fuego afectaba a un contenedor de reciclaje de envases y quedó limitado principalmente a los residuos que contenía en su interior.

Los efectivos completaron la extinción utilizando espuma generada mediante el sistema ProPak y comprobaron posteriormente que no existía riesgo de reignición antes de abandonar el lugar.

Tres contenedores afectados en San Francisco Javier

Poco después, el CECOES notificó un nuevo incendio de contenedores en la calle Fernando El Católico, en San Francisco Javier.

A la llegada de los equipos se constató que tres contenedores se encontraban envueltos en llamas.

La intervención se desarrolló mediante la aplicación de agua y posteriormente de un agente humectante, una mezcla de agua y espumógeno utilizada para enfriar los materiales combustibles y evitar que vuelvan a arder.

El incendio afectó a tres recipientes destinados a diferentes fracciones de residuos: envases, papel y cartón, y residuos orgánicos.

Tras verificar que no existían focos activos, los equipos dieron por concluido el servicio.

Nuevos incidentes en otras calles de la capital

La cadena de actuaciones continuó durante la madrugada con avisos en otras zonas de Arrecife.

Los registros del Consorcio reflejan intervenciones en la calle El Isleño, en la calle Castillo de Las Coloradas y posteriormente en la calle Yágabo.

En este último punto, los bomberos encontraron dos contenedores de residuos orgánicos afectados por el fuego. La actuación permitió extinguir rápidamente las llamas mediante la utilización de agua y agente espumante.

Una vez finalizadas las comprobaciones de seguridad y descartada cualquier posibilidad de reactivación, los efectivos regresaron a la base.