Prisión para un trabajador de un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual en Gran Canaria por agresión sexual a una usuaria
El empleado cubría una sustitución desde hacía seis meses y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima
La Policía Nacional detuvo a un trabajador de un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI), dependiente del Cabildo de Gran Canaria, por una presunta agresión sexual a una usuaria residente. El acusado ingresó en prisión provisional y se le impuso, además, una orden de alejamiento sobre la víctima.
Los hechos, que habrían ocurrido fuera del recurso, se denunciaron el 1 de mayo. Otro empleado del CADI fue testigo de la presunta agresión sexual y, de inmediato, lo puso en conocimiento de los coordinadores del centro, que dieron aviso a la Policía Nacional.
Los agentes detuvieron al autor cinco días más tarde, el 6 de mayo. El empleado acusado, que niega los hechos, cubría una sustitución desde hacía medio año en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad.
La empresa gestoria del CADI, Grupo 5, envió un comunicado urgente a las familias en el que condena la presunta agresión y especifica que no se produjo en dependencias del centro. "La seguridad, el bienestar y la protección de las personas que atendemos constituyen nuestra prioridad absoluta. Cualquier actuación que vulnere su dignidad, integridad o derechos es absolutamente incompatible con los valores que inspiran nuestro trabajo y organización", puede leerse en el comunicado.
La empresa explica que, tras tener conocimiento de la posible conducta delictiva que afectaba a la residente, informaron "desde el primer momento" a la familia y activaron los protocolos para denunciar. "Se adoptaron las medidas cautelares respecto al trabajador señalado y se le apartó de cualquier actividad vinculada a nuestros centros", añade el comunicado, que subraya la necesidad de enviar "un mensaje de tranquilidad y confianza" a las demás familias de los usuarios de los centros.
- Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
- Detenido en Dubái David Merino, líder canario de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning
- El 'modo playoff' de la UD Las Palmas: precio de las entradas para los no abonados y guagua por Fondos de Segura
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
- Un influencer denuncia una villa turística con más de 400 cucarachas en Gran Canaria
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- Se vende' y 'se alquila': el centro comercial de Meloneras se lanza a las oficinas ante la caída del ocio
- La GC-1, al límite: más de 160.000 coches al día y una solución que no pasa por más carriles