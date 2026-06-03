Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado

Cinco encapuchados asaltaron este martes por la tarde-noche una joyería en el centro comercial Las Terrazas, en el límite municipal entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y se dieron a la fuga en un coche robado. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trata de localizarlos.

El robo ocurrió justo antes del cierre de los establecimientos comerciales, pasadas las 21 horas. Cinco individuos con los rostros cubiertos con pasamontañas, guantes para evitar dejar huellas y capuchas irrumpieron armados con mazas en el local.

A los pocos minutos, huyeron a la carrera por el centro comercial con el botín guardado en bolsas de plástico. El primero de ellos, para abrir paso, usó un extintor con el objetivo de que el agente extintor y el gas dificultasen su identificación y les ayudasen en la fuga. Ya en el aparcamiento, hicieron uso de un vehículo sustraído, según las primeras informaciones, para darse a la fuga. La Policía busca un Audi Q3 de color gris.

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A la zona, tras las llamadas de alerta, acudieron agentes de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación. La Policía trabaja en identificar y localizar a los cinco implicados. En el momento de redactar este artículo se desconoce el botín sustraído, el valor de las joyas que robaron y los daños causados en el establecimiento.