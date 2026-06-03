Caos de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

La tarde de este miércoles, 3 de junio, se convirtió en una auténtica prueba de paciencia para cientos de conductores en Las Palmas de Gran Canaria. Un accidente entre un turismo y una motocicleta en la GC-1 provocó largas retenciones en la Avenida Marítima y, cuando el tráfico comenzaba a recuperar la normalidad, un vehículo averiado en la rotonda del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín volvió a congestionar uno de los puntos más transitados de la capital.

El primer incidente se produjo en la GC-1, a la altura de la Avenida Marítima. Por causas que se investigan, un turismo y una motocicleta colisionaron, obligando a movilizar varios recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó dos ambulancias hasta el lugar para asistir a los afectados. Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas con lesiones de diversa consideración y recibieron atención sanitaria en la zona.

La intervención de los equipos de emergencia y la reducción de carriles generaron importantes retenciones en uno de los principales accesos a la ciudad, afectando a numerosos conductores durante buena parte de la tarde.

Policía Local

Un vehículo averiado agravó los problemas de circulación

Cuando la situación comenzaba a estabilizarse, un nuevo incidente complicó la movilidad en la capital grancanaria. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informó de retenciones en la rotonda del Negrín debido a la avería de un vehículo.

Hasta el lugar se desplazó la Unidad Territorial de Barrios, junto con agentes de movilidad, para regular el tráfico y minimizar el impacto sobre la circulación.

Noticias relacionadas

La incidencia provocó nuevas colas en un punto estratégico de conexión entre distintos barrios y vías principales de la ciudad, aumentando los problemas de tráfico ya existentes tras el accidente registrado previamente en la GC-1.