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Caos de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Un choque entre un coche y una moto en la GC-1 dejó dos heridos y generó importantes retenciones. Poco después, un vehículo averiado complicó aún más la circulación en la rotonda del Hospital Negrín

Colapso en la rotonda del Negrín

Colapso en la rotonda del Negrín

La Provincia

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Bruno Betancor

La tarde de este miércoles, 3 de junio, se convirtió en una auténtica prueba de paciencia para cientos de conductores en Las Palmas de Gran Canaria. Un accidente entre un turismo y una motocicleta en la GC-1 provocó largas retenciones en la Avenida Marítima y, cuando el tráfico comenzaba a recuperar la normalidad, un vehículo averiado en la rotonda del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín volvió a congestionar uno de los puntos más transitados de la capital.

El primer incidente se produjo en la GC-1, a la altura de la Avenida Marítima. Por causas que se investigan, un turismo y una motocicleta colisionaron, obligando a movilizar varios recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó dos ambulancias hasta el lugar para asistir a los afectados. Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas con lesiones de diversa consideración y recibieron atención sanitaria en la zona.

La intervención de los equipos de emergencia y la reducción de carriles generaron importantes retenciones en uno de los principales accesos a la ciudad, afectando a numerosos conductores durante buena parte de la tarde.

Accidente entre un coche y una moto en la Avenida Marítima

Accidente entre un coche y una moto en la Avenida Marítima

Policía Local

Un vehículo averiado agravó los problemas de circulación

Cuando la situación comenzaba a estabilizarse, un nuevo incidente complicó la movilidad en la capital grancanaria. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informó de retenciones en la rotonda del Negrín debido a la avería de un vehículo.

Hasta el lugar se desplazó la Unidad Territorial de Barrios, junto con agentes de movilidad, para regular el tráfico y minimizar el impacto sobre la circulación.

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La incidencia provocó nuevas colas en un punto estratégico de conexión entre distintos barrios y vías principales de la ciudad, aumentando los problemas de tráfico ya existentes tras el accidente registrado previamente en la GC-1.

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