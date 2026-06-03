Un coche arde por completo en Las Remudas
El incendio se produjo de madrugada en la plazoleta Luis Cernuda, en Telde. Las llamas obligaron a desplegar un amplio operativo y a utilizar unos 4.000 litros de agua para sofocar el fuego
Un vehículo quedó completamente calcinado tras incendiarse en la noche del lunes en la plazoleta Luis Cernuda, en el barrio de Las Remudas, en Telde. El fuego generó una importante movilización de recursos de emergencia y obligó a los bomberos a emplear alrededor de 4.000 litros de agua para extinguir las llamas, aunque no se registraron heridos. El incendio se declaró sobre las 23.00 horas del lunes 1 de junio en una zona residencial de Las Remudas. La intensidad del fuego hizo que el vehículo fuera rápidamente envuelto por las llamas hasta quedar totalmente destruido.
Según explicaron residentes de la zona a Telde Actualidad, las primeras sospechas apuntan a un posible fallo eléctrico o cortocircuito como origen del siniestro. No obstante, por el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas que provocaron el incendio. La cercanía del vehículo a viviendas generó preocupación entre los vecinos, aunque la rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego se propagara o causara daños personales.
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