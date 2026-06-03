Un coche choca contra el tranvía en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife y deja dos heridas

El choque entre un turismo y una unidad del Tranvía de Tenerife ha alterado la circulación en pleno centro de Santa Cruz durante la mañana de este miércoles. El accidente, registrado poco antes de las 8:00 horas junto a la parada de Weyler, dejó dos personas heridas leves y provocó retrasos en la Línea 1 en plena hora punta.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, entre las afectadas se encuentra una mujer de 46 años que precisó traslado a un centro sanitario. Además, una menor de edad también resultó implicada en el siniestro, aunque abandonó el lugar junto a sus familiares antes de recibir asistencia médica.

El accidente obligó a alterar el servicio del tranvía

La colisión se produjo sobre las 7:45 horas en las inmediaciones de la parada de Weyler, uno de los puntos con mayor tránsito de la capital tinerfeña a primera hora de la mañana.

Como consecuencia del impacto, el servicio del Tranvía de Tenerife sufrió retrasos temporales en la Línea 1 mientras se desarrollaban las labores de atención a las personas afectadas y se retiraban los vehículos implicados.

La incidencia afectó a numerosos usuarios que utilizaban este medio de transporte para desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio durante las primeras horas del día.

Policía Local y emergencias activaron un dispositivo en la zona

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que participaron en las tareas de regulación del tráfico y aseguramiento del entorno para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.

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El dispositivo se desarrolló en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte, donde se produjo el choque entre el vehículo y el convoy del tranvía.