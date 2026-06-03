Colapso en la GC-1 por un accidente entre un coche y una moto en la Avenida Marítima

Un accidente entre un turismo y una motocicleta ha provocado retenciones este miércoles en la GC-1, a la altura de la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria.

El siniestro ha obligado a movilizar al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó dos ambulancias hasta el lugar. Dos personas han resultado heridas con lesiones de diversa consideración y han sido atendidas por los recursos sanitarios desplazados.

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La Policía Local regula la circulación en la zona y trabaja para determinar las circunstancias del accidente.