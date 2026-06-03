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Detienen a un hombre por llevar casi 100 gramos de hachís en Las Palmas de Gran Canaria

La detención se produjo mientras el sospechoso fumaba un cigarrillo en la zona de San Telmo

Imagen de archivo de un lateral del parque de San Telmo.

Imagen de archivo de un lateral del parque de San Telmo. / Andrés Cruz

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Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la tarde del martes, 2 de junio, a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle casi 100 gramos de una sustancia de estupefacientes, que a falta de los correspondientes análisis periciales, presentaba características similares con el hachís, en San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que agentes que realizaban un dispositivo en el marco de labores preventivas en materia de seguridad ciudadana en las inmediaciones del parque de San Telmo, observaran a una persona consumiendo un cigarrillo artesanal que desprendía un fuerte olor compatible con sustancias estupefacientes, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, ante estos indicios, los agentes procedieron a su identificación y a la práctica de un registro superficial de seguridad, localizando entre sus pertenencias un cigarrillo preparado para su consumo y un bloque de sustancia pastosa de color marrón, presuntamente hachís.

Una vez en dependencias policiales la sustancia intervenida fue pesada, obteniendo un peso aproximado de 95,5 gramos junto con el cigarrillo localizado.

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Los agentes han levantado un acta por infracción administrativa relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública y la investigación continúa abierta, mientras la sustancia intervenida será remitida al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno de Canarias, para su estudio y análisis, así como para determinar su naturaleza exacta y demás características de interés para el procedimiento judicial.

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