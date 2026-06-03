La Guardia Civil destruye 28 kilos de marisco ilegal en Canarias: multas de hasta 60.000 euros

La pesca ilegal vuelve a situarse en el punto de mira en Canarias. La Guardia Civil ha interceptado en La Gomera un cargamento de más de 28 kilos de pescado y marisco que era transportado sin documentación legal y en condiciones que suponían un riesgo para la salud pública. La mercancía fue destruida de inmediato y los responsables se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.

La intervención fue realizada por agentes del SEPRONA durante un control en carreteras de La Gomera. En el interior de un vehículo comercial localizaron varias cajas con especies muy apreciadas en la gastronomía canaria, entre ellas camarones, morenas, brecas y cabrillas.

Lo que más preocupó a los agentes no fue únicamente la cantidad transportada, sino la ausencia total de documentación legal que acreditara el origen legal de las capturas. El conductor no pudo presentar facturas, albaranes de primera venta ni guías de transporte que permitieran verificar la procedencia del producto.

La actuación se produjo tras varias semanas de vigilancia coordinada con cofradías de pescadores y profesionales del sector, que habían alertado de posibles movimientos relacionados con circuitos irregulares de comercialización de productos pesqueros.

El riesgo sanitario que obligó a destruir toda la mercancía

La inspección reveló además un problema aún más grave: la pérdida de la cadena de frío. El pescado y el marisco se encontraban expuestos a temperaturas inadecuadas, una situación que acelera su deterioro y aumenta significativamente el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

Ante la imposibilidad de garantizar la trazabilidad y la seguridad de los alimentos, la Guardia Civil ordenó la destrucción inmediata de todo el cargamento. Con esta medida se evitó que los productos pudieran llegar a establecimientos hosteleros o a puntos de venta donde podrían haber sido consumidos por la población.

Las sanciones a las que se enfrentan los implicados

Los responsables ya han sido identificados y afrontan un expediente sancionador por presuntas infracciones graves relacionadas con la pesca y comercialización ilegal de productos marinos.

Las denuncias se apoyan en la Ley de Pesca Marítima del Estado y en la normativa que regula la primera venta de productos pesqueros. Ambas contemplan importantes sanciones económicas para quienes comercialicen capturas fuera de los canales autorizados. Las multas pueden oscilar entre 601 y 60.000 euros, en función de factores como la gravedad de los hechos, el volumen intervenido o la posible reincidencia.

Un problema que afecta al sector pesquero canario

Desde la Guardia Civil recuerdan que la compra de pescado y marisco fuera de los circuitos legales no solo supone un riesgo para la salud de los consumidores. También perjudica a los pescadores que trabajan dentro de la normativa y amenaza la sostenibilidad de los recursos marinos del Archipiélago.

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Las autoridades insisten en la importancia de exigir siempre productos con etiquetado y documentación de trazabilidad, una garantía fundamental para conocer su origen y asegurar que cumplen todas las condiciones sanitarias exigidas.