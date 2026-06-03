Intervenidas más de 5.000 botellas de bebidas alcohólicas de soju coreano sin control fiscal en comercios asiáticos de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detectado la comercialización irregular de 5.046 botellas de bebidas alcohólicas de origen asiático en diferentes establecimientos de Gran Canaria. La actuación se enmarca dentro de las labores de vigilancia e inspección que desarrolla la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa María de Guía para controlar el cumplimiento de la normativa tributaria y aduanera en Canarias.

Según ha informado este miércoles la Comandancia de Las Palmas, los agentes localizaron numerosas unidades de la bebida conocida como soju coreano, expuestas para su venta al público sin contar con los correspondientes precintos fiscales ni con otros elementos de control exigidos para la comercialización legal de este tipo de productos alcohólicos.

Inspecciones en establecimientos de la isla

Durante las inspecciones realizadas, los agentes comprobaron que las botellas se encontraban preparadas para su distribución y consumo. La mercancía carecía de los sistemas de identificación fiscal obligatorios, un requisito fundamental para garantizar que los productos han cumplido con las obligaciones tributarias establecidas.

Un guardia civil precinta en Gran Canaria bebidas alcohólicas asiáticas sin control fiscal / Guardia Civil

Posible perjuicio para la Hacienda Pública

La Guardia Civil destaca que la ausencia de los controles fiscales obligatorios no solo puede representar un perjuicio económico para las arcas públicas, sino que también dificulta la trazabilidad de los productos y el seguimiento de las garantías asociadas a su distribución y comercialización.

Los sistemas de control tributario permiten verificar el origen de las mercancías, asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ofrecer mayores garantías tanto a consumidores como a las administraciones competentes.

Tras las actuaciones practicadas, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, organismo encargado de determinar las medidas administrativas o fiscales que puedan derivarse de esta actuación.

Un guardia civil, en una inspección en Gran Canaria de bebidas alcohólicas asiáticas sin control fiscal. / Guardia Civil

La investigación sigue abierta

La operación continúa en curso y no se descarta que se lleven a cabo nuevas inspecciones en otros establecimientos o actuaciones complementarias relacionadas con la distribución de este tipo de productos en la isla.

Las autoridades recuerdan que los controles realizados por las unidades fiscales y de fronteras tienen como objetivo combatir el fraude tributario, garantizar la legalidad en la comercialización de mercancías y proteger tanto a los consumidores como a la Hacienda Pública.