Un joven roba el coche a su madre en Las Palmas de Gran Canaria, huye y provoca un accidente con la Policía

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a dos personas por robar un vehículo, darse a la fuga y causar un accidente que afectó a un coche patrulla. Los agentes buscan a otros dos implicados, uno de ellos, el hijo de la propietaria del turismo, que fue quien lo sustrajo y conducía.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes, en torno a la 1.40 horas. Un dispositivo policial que realizaba funciones de Seguridad Ciudadana por el paseo de San José observó a un vehículo que circulaba sin luces. Al darle el alto, los cuatro ocupantes emprendieron la huida hacia la calle Roux con Cerezo.

Allí, en una zona de desnivel, los implicados se bajaron del coche e iniciaron una fuga a la carrera por la zona. Pero antes de abandonar el turismo se olvidaron de ponerle el freno de mano. El coche descendió por una cuesta e impactó contra el vehículo policial, ocasionando daños en la parte frontal.

Los agentes comenzaron una persecución a pie y lograron interceptar a dos de los ocupantes, pero el conductor y otro lograron escapar.

Tras la detención de los dos individuos, de 20 y 22 años y naturales de Las Palmas de Gran Canaria, la Policía comprobó que el vehículo estaba a nombre de una mujer que desconocía que había sido robado.

Los agentes descubrieron otro factor clave en el caso: que quien sustrajo el coche (que tenía el bombín manipulado y la ventanilla delantera izquierda forzada) y lo conducía era el hijo de la implicada. Lo reconocieron debido a una intervención anterior por sustracción de otro turismo en El Lasso.

La propietaria afirmó que no era la primera vez que su hijo le sustraía el coche y que desconoce cómo lo hace, ya que no tiene llaves. Afirmó también que no convive con ella, que sufre una adicción a las drogas y que carece de permiso de conducir. Y terminó pidiendo ayuda para el joven. La investigación sigue abierta para localizar a los dos implicados fugados.