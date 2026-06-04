Atraco en el centro comercial Las Terrazas: La Policía investiga si los encapuchados están implicados en otros robos con violencia a joyerías en Gran Canaria
Los cinco implicados huyeron en un Audi Q3 de color gris robado. Los agentes intentan identificarlos y detenerlos
La Policía Nacional investiga si los cinco encapuchados que el martes por la noche asaltaron una joyería en el centro comercial Las Terrazas están relacionados con otros robos con violencia cometidos este año en la Isla. Los implicados aún no han sido detenidos.
Los agentes al frente de la investigación, pertenecientes a la Policía Judicial, cotejan las características físicas de los implicados en este atraco con otros altercados. Hace un año, cinco encapuchados desvalijaron otra joyería en el centro comercial El Mirador, frente al afectado esta semana. En abril, otros cinco robaron en una joyería en Carrizal (Ingenio).
A estos se suman los atracos en abril a un salón de juegos en Telde con doce implicados, y en frebrero el asalto a recaudadores de un centro comercial de San Fernando donde participaron tres personas. Ninguno de los casos está resuelto.
El último de los robos ocurrió el martes por la noche en una joyería en el centro comercial Las Terrazas, en el límite municipal entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Los cinco encapuchados se dieron a la fuga en un coche robado.
El asalto ocurrió justo antes del cierre de los establecimientos comerciales, en torno a las 21.10 horas. Los cinco autores entraron con los rostros cubiertos con pasamontañas, guantes para evitar dejar huellas y capuchas irrumpieron armados con mazas en el local.
Dos minutos de robo
Después de tan solo dos minutos en el interior, huyeron a la carrera por el centro comercial con el botín guardado en bolsas de plástico. El primero de ellos, para abrir paso, usó un extintor con el objetivo de que el agente extintor y el gas dificultasen su identificación y les ayudasen en la fuga. Ya en el aparcamiento, hicieron uso de un vehículo sustraído para darse a la fuga. La Policía busca un Audi Q3 de color gris.
Según ha podido saber este periódico, el modus operandi estaba completamente planificado. Tres de los implicados rompieron con las mazas las vitrinas del comercio, mientras los otros dos guardaban en las bolsas las joyas. Se desconoce el botín sustraído y los daños causados en el establecimiento.
A la zona, tras las llamadas de alerta, acudieron agentes de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación. La Policía trabaja en identificar y localizar a los cinco ladrones.
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