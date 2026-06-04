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La caída de una palmera daña un vehículo en Lomo Blanco

El incidente obligó a intervenir a los servicios de emergencia en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria para retirar los restos del árbol y garantizar la seguridad de la zona

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos. / La Provincia

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Bruno Betancor

La caída de restos de una palmera sobre un vehículo estacionado en el barrio de Lomo Blanco movilizó este jueves 4 de junio a efectivos de la Unidad Territorial de Barrios de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y a los Bomberos de la ciudad. La actuación permitió asegurar la zona y retirar los elementos que suponían un riesgo para vecinos y conductores.

El aviso activó a los servicios de emergencia

La intervención tuvo lugar durante la jornada de este jueves en Lomo Blanco, uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Según la información difundida por los servicios municipales, varios restos de una palmera cayeron sobre un vehículo, provocando daños materiales y requiriendo una actuación inmediata.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Territorial de Barrios de la Policía Local junto a efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria para evaluar la situación y evitar nuevos riesgos.

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Los equipos de emergencia procedieron a retirar las ramas y fragmentos desprendidos de la palmera que habían impactado sobre el automóvil. Además, se realizaron las comprobaciones necesarias para descartar nuevos desprendimientos que pudieran afectar a peatones o vehículos que circulaban por la zona.

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