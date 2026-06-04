Un cortocircuito en una línea eléctrica de alumbrado público activa a los bomberos en Lanzarote

Una dotación del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa intervino este miércoles en la calle Roque del Oeste, en Puerto del Carmen, tras recibir un aviso por un incendio que afectaba a material relacionado con una obra en la zona.

La actuación se produjo después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 movilizara a los efectivos la pasada jornada.

El origen del fuego estaba en una línea eléctrica de baja tensión

Una vez en el lugar, los bomberos realizaron una inspección de seguridad para determinar el foco del incendio. Durante el reconocimiento comprobaron que el incidente se había originado en una línea eléctrica de baja tensión destinada a suministrar energía a varias luminarias de alumbrado público que se encontraban todavía en fase de instalación.

Material de obra dañado en un incendio en la calle Roque del Oeste, en Puerto del Carmen (Tías), en Lanzarote / La Provincia

Según la información facilitada por el Consorcio, la infraestructura presentaba un fallo eléctrico con un cortocircuito activo. Esta avería provocó la combustión de diversos materiales vinculados a la propia instalación, generando un incendio que obligó a intervenir de forma inmediata para evitar riesgos mayores.

La rápida actuación evitó que las llamas se propagaran

Tras evaluar los riesgos derivados de la presencia de elementos eléctricos energizados y garantizar unas condiciones seguras para los equipos de intervención, los efectivos procedieron a extinguir el fuego mediante la aplicación de agua pulverizada.

La actuación permitió eliminar por completo los focos de combustión y evitar que las llamas alcanzaran otros elementos cercanos, minimizando así los daños en la zona afectada.

Zona asegurada tras extinguir el incendio

Una vez controlada la situación, los bomberos llevaron a cabo labores de balizamiento y aseguramiento perimetral debido al deterioro sufrido por la instalación eléctrica afectada.

Durante toda la intervención también estuvo presente la Policía Local de Tías, colaborando en las tareas de seguridad y control del área.