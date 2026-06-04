La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga oculto en un bazar de Gáldar

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en un comercio del municipio de Gáldar, donde presuntamente se dispensaban sustancias estupefacientes bajo la apariencia de una actividad comercial legal.

La actuación forma parte de la operación Yoshito 2.0, que se saldó con la detención de un hombre como presunto autor reincidente de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Según la investigación, el detenido habría trasladado el punto de venta de droga a un bazar, utilizando la actividad del comercio para tratar de justificar los ingresos obtenidos y dificultar la detección de la actividad ilícita.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes realizaron vigilancias, seguimientos y distintas aprehensiones de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del establecimiento. Estas actuaciones permitieron reunir indicios suficientes sobre la presunta actividad delictiva y solicitar la entrada y registro en el local.

25 dosis de crack y cocaína preparadas para la venta

En el registro autorizado por la autoridad judicial, la Guardia Civil intervino 25 dosis de crack y cocaína preparadas para su venta, una pieza de hachís y más de 1.700 euros en efectivo.

Además, los agentes localizaron dos armas: una pistola detonadora y una réplica de arma tipo Beretta.

En el dispositivo operativo participaron también la Unidad de Seguridad Ciudadana, USECIC, y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Las Palmas, que prestaron apoyo durante la fase de explotación de la operación.

Las pesquisas apuntan a que el presunto autor aprovechaba el constante trasiego de clientes del bazar para ocultar la entrada de consumidores de droga. Según la investigación, estas personas permanecían apenas unos segundos en el interior del establecimiento antes de abandonarlo con la sustancia adquirida, con el objetivo de no levantar sospechas.

El detenido fue puesto finalmente a disposición de la autoridad judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.