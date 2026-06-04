Un incendio calcina un vehículo en Arrecife y causa daños en una furgoneta cercana
Los vecinos ayudaron a retirar otros vehículos en la noche del miércoles para prevenir un mayor alcance del fuego en un solar de la calle Tres de Mayo, en el barrio de Titerroy
Un vehículo quedó completamente afectado por un incendio declarado en la noche del miércoles en un solar situado en la calle Tres de Mayo, en el barrio de Titerroy, en Arrecife (Lanzarote).
La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos cercanos, aunque una furgoneta estacionada junto al coche incendiado sufrió daños en uno de sus laterales.
Intervención de los bomberos
Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, la alerta se recibió a las 22:53 horas. A la llegada de los efectivos al lugar, ya se encontraban interviniendo agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
El fuego afectaba a un vehículo estacionado en un solar y existía riesgo de propagación a otros automóviles situados en las inmediaciones. De hecho, las llamas ya estaban alcanzando una furgoneta aparcada junto al turismo siniestrado.
Los vecinos retiraron varios vehículos cercanos
Antes de la llegada de los bomberos, varios residentes de la zona colaboraron retirando algunos coches estacionados en las proximidades, una actuación que contribuyó a reducir el riesgo de que el incendio alcanzara más vehículos.
Los efectivos centraron sus esfuerzos en contener el avance de las llamas hacia la furgoneta y en extinguir el incendio principal mediante el uso de agua. A pesar de la rápida intervención, el vehículo sufrió daños materiales en uno de sus laterales debido a la exposición al fuego y al intenso calor generado.
Mil litros de agua para sofocar el incendio
La actuación se prolongó durante algo más de media hora y concluyó a las 23:30 horas. Para extinguir completamente el fuego fueron necesarios alrededor de 1.000 litros de agua.
No se han reportado daños personales como consecuencia de este incidente. Las causas que originaron el incendio no han sido detalladas por el momento.
- Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
- Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
- El Cabildo se desdice y va a adaptar su aportación al CB Gran Canaria tras el descenso para adaptarla a la nueva categoría
- El camino de la UD Las Palmas en el playoff de ascenso a Primera 2026: doble ventaja para el mejor clasificado y sin penaltis en caso de empate
- Lidl reorganiza su oferta de bazar en seis categorías con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- La prima del ascenso en la UD Las Palmas: 60.000 euros y el Rolex de 5.000 con el escudo de 2015
- Las Palmas de Gran Canaria prepara un contrato de vigilancia para las viviendas públicas sin entregar de Las Rehoyas y Tamaraceite