Un incendio calcina un vehículo en Arrecife y causa daños en una furgoneta cercana

Un vehículo quedó completamente afectado por un incendio declarado en la noche del miércoles en un solar situado en la calle Tres de Mayo, en el barrio de Titerroy, en Arrecife (Lanzarote).

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos cercanos, aunque una furgoneta estacionada junto al coche incendiado sufrió daños en uno de sus laterales.

Intervención de los bomberos

Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, la alerta se recibió a las 22:53 horas. A la llegada de los efectivos al lugar, ya se encontraban interviniendo agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El fuego afectaba a un vehículo estacionado en un solar y existía riesgo de propagación a otros automóviles situados en las inmediaciones. De hecho, las llamas ya estaban alcanzando una furgoneta aparcada junto al turismo siniestrado.

Los vecinos retiraron varios vehículos cercanos

Antes de la llegada de los bomberos, varios residentes de la zona colaboraron retirando algunos coches estacionados en las proximidades, una actuación que contribuyó a reducir el riesgo de que el incendio alcanzara más vehículos.

Los efectivos centraron sus esfuerzos en contener el avance de las llamas hacia la furgoneta y en extinguir el incendio principal mediante el uso de agua. A pesar de la rápida intervención, el vehículo sufrió daños materiales en uno de sus laterales debido a la exposición al fuego y al intenso calor generado.

Mil litros de agua para sofocar el incendio

La actuación se prolongó durante algo más de media hora y concluyó a las 23:30 horas. Para extinguir completamente el fuego fueron necesarios alrededor de 1.000 litros de agua.

No se han reportado daños personales como consecuencia de este incidente. Las causas que originaron el incendio no han sido detalladas por el momento.