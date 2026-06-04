Una mujer de 61 años, en estado crítico tras precipitarse hacia un barranco en Gran Canaria

Una mujer de 61 años resultó gravemente herida en la mañana de este jueves tras precipitarse a un barranco en una zona de difícil acceso del municipio grancanario de Santa Brígida.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, recibió la alerta del suceso a las 7:33 horas, que ocurrió en la calle José Cabrera Ramírez.

La alerta recibida indicaba que una mujer había sufrido una caída desde varios metros de altura hacia un barranco, lo que obligó a activar de inmediato a los equipos de rescate y asistencia sanitaria.

Rescate en una zona de difícil acceso

Tras recibir el aviso, el 112 coordinó la movilización de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de personal médico y de enfermería del centro de salud de Santa Brígida.

También acudieron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, junto a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron en las labores de rescate y seguridad.

Los bomberos fueron los encargados de acceder hasta el lugar donde se encontraba la mujer y proceder a su extracción del barranco. Una vez rescatada, fue trasladada hasta la zona donde esperaban los recursos sanitarios para recibir atención especializada.

La afectada sufrió politraumatismos graves

El personal sanitario del SUC y de Atención Primaria asistió a la víctima en el lugar del accidente. Tras una primera valoración, los profesionales confirmaron que presentaba politraumatismos de carácter grave, lesiones habituales en este tipo de caídas debido al fuerte impacto sufrido.

Después de estabilizarla, los sanitarios procedieron a su evacuación en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.

Investigación de las circunstancias del accidente

Mientras se desarrollaba el operativo, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron con los servicios de emergencia y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre las circunstancias previas al suceso.