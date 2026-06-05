Cae un ladrón con más de 50 antecedentes que robaba a turistas en Fuerteventura

La tranquilidad de varios turistas alojados en viviendas vacacionales y establecimientos hoteleros de La Oliva se vio alterada entre los meses de abril y mayo por una sucesión de robos que siguieron un patrón muy similar. La Guardia Civil de Fuerteventura ha logrado esclarecer ahora 17 delitos de robo con fuerza y tres delitos de estafa cometidos presuntamente por un hombre multirreincidente, con más de 50 antecedentes por delitos contra el patrimonio.

La investigación comenzó tras la presentación de varias denuncias en el Puesto Principal de Corralejo. Las víctimas, en su mayoría turistas, alertaron de la desaparición de objetos personales y pertenencias de valor en habitaciones de hotel y viviendas vacacionales. En algunos casos, los robos se produjeron incluso mientras los ocupantes se encontraban dentro de los inmuebles, lo que generó momentos de gran nerviosismo.

Según las pesquisas, el presunto autor actuaba principalmente de madrugada. Accedía a las viviendas mediante escalo, saltando muros y aprovechando puertas o ventanas abiertas o sin asegurar, cuando las víctimas estaban descansando. Una vez dentro, sustraía en pocos minutos objetos de valor y efectos de fácil venta.

En algunas ocasiones, el detenido llegó a ser sorprendido o visto por los propios moradores, provocando situaciones de tensión e incluso episodios de ansiedad entre las personas afectadas.

Tarjetas usadas antes de que las víctimas pudieran bloquearlas

Además de los robos, la Guardia Civil atribuye al detenido tres delitos de estafa por el uso de tarjetas bancarias sustraídas. Antes de que las víctimas pudieran bloquearlas, el hombre las habría utilizado para realizar pagos y disposiciones económicas.

Con esas tarjetas, según la investigación, sufragó distintos gastos, entre ellos la compra de tabaco y bebidas, apuestas e incluso trayectos en taxi dentro del municipio.

A medida que avanzaban las diligencias, los agentes comprobaron que todos los hechos respondían a un mismo modo de actuar. El análisis de las denuncias, las pruebas recopiladas y las grabaciones obtenidas permitió estrechar el cerco sobre el sospechoso.

Los investigadores lograron identificarlo por sus características físicas, complexión y vestimenta. Además, fue reconocido por guardias civiles que ya habían intervenido con él en actuaciones anteriores relacionadas con la seguridad ciudadana, un dato que resultó clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Obligado a comparecer dos veces al mes

La investigación culminó con la detención del presunto autor. Tras ser arrestado, fue puesto junto con las diligencias instruidas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.

La autoridad judicial decretó su puesta en libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.