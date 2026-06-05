Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria con un kilo de metanfetamina oculto en una maleta
La Policía Nacional localizó la droga, conocida como cristal o meth, durante un control preventivo a la llegada de un vuelo procedente de Madrid
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gran Canaria a un pasajero como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizar en su equipaje un kilogramo de metanfetamina oculto en una maleta facturada.
La intervención se llevó a cabo el pasado 29 de mayo, dentro de la operación Heisenberg y en el marco de los dispositivos de prevención y control que la Policía Nacional desarrolla de forma permanente en puertos y aeropuertos para evitar la entrada de sustancias estupefacientes en el Archipiélago.
Los hechos se produjeron tras la llegada de un vuelo procedente de Madrid, cuando los agentes realizaron inspecciones sobre pasajeros y equipajes. Durante el control, detectaron la sustancia estupefaciente y procedieron de inmediato a la detención del portador y a la intervención de la droga.
Cuatro envoltorios ocultos en el equipaje
En total, la Policía Nacional intervino un kilogramo de metanfetamina distribuido en cuatro envoltorios que se encontraban ocultos en el interior de la maleta.
La metanfetamina, conocida popularmente como tina, cristal o meth, es una droga sintética con un potente efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y cuyo consumo puede provocar graves consecuencias para la salud.
Según las investigaciones policiales, buena parte del tráfico de drogas sintéticas con destino a Canarias se realiza mediante su transporte desde distintos puntos del continente europeo, utilizando principalmente conexiones aéreas regulares.
Por este motivo, los controles que la Policía Nacional desarrolla en los aeropuertos constituyen una herramienta fundamental para detectar y neutralizar la entrada de este tipo de sustancias ilícitas en las Islas.
El detenido, junto con la droga intervenida y las diligencias policiales practicadas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los extremos relacionados con los hechos.
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