Detenido en Arrecife un preso fugado de prisión acusado de varios robos en trasteros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 20 de mayo en Arrecife a un hombre de 43 años como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en trasteros de edificios residenciales de la capital lanzaroteña.

Durante la investigación, los agentes comprobaron además que el arrestado se encontraba fugado del centro penitenciario en el que cumplía condena, después de no haber regresado tras disfrutar de una salida autorizada para trabajar.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un robo con fuerza en un edificio residencial. Según las pesquisas, el autor accedió al inmueble tras forzar la puerta principal y posteriormente fracturó el acceso a uno de los trasteros, del que sustrajo diversos enseres.

Las imágenes de videovigilancia permitieron a los investigadores reconstruir los movimientos del sospechoso e identificarlo como un conocido delincuente especializado en delitos contra el patrimonio.

Herramientas intervenidas en el momento del arresto

Las gestiones policiales permitieron localizar y detener al presunto autor en Arrecife. En el momento del arresto, los agentes le intervinieron diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos con fuerza.

Durante las comprobaciones realizadas, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que el detenido cumplía condena en un centro penitenciario y que no había regresado tras un permiso laboral concedido a finales del mes de abril.

El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que puede colaborar, de forma anónima si lo desea, aportando información sobre actividades delictivas a través de la página web oficial del cuerpo, en el apartado Colabora. La información facilitada será tratada de forma confidencial por especialistas policiales.