Dos detenidos en Telde tras agredir a varios policías durante el arresto de un hombre reclamado por la Justicia
Los agentes arrestaron a un reclamado judicial en el campo de fútbol del barrio y detuvieron después a otro hombre por su presunta participación en los altercados.
La Policía detuvo este martes por la noche en Telde a Anthony, un hombre con seis reclamaciones judiciales en vigor que fue localizado en el campo de fútbol de Las Remudas.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.40 horas, cuando los agentes lo identificaron en las instalaciones deportivas. Aunque se encontraba indocumentado, los policías lo reconocieron y comprobaron que tenía varias requisitorias pendientes.
En el momento de la detención, Anthony se resistió a la actuación policial, agredió a los agentes y comenzó a dirigirse a las personas que se encontraban en el campo para tratar de dificultar la intervención. Según se aprecia en las imágenes grabadas durante el incidente, parte del público increpó a los policías y les lanzó objetos, entre ellos latas, para intentar impedir el arresto.
La tensión obligó a movilizar refuerzos policiales, que permitieron completar la detención y restablecer la normalidad en la zona.
Tras el arresto de Anthony, los agentes realizaron varias batidas por los alrededores para localizar a otros implicados en los altercados. En el parque de Las Remudas identificaron a uno de los presuntos participantes en el ataque a los policías, que también fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
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