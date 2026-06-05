Ocultó datos de una tarjeta PMR en Las Palmas de Gran Canaria y la Policía descubrió que estaba caducada
La Policía Local comprobó la documentación de un vehículo estacionado en una plaza reservada tras detectar que se habían tapado datos esenciales de la autorización
Un vehículo estacionado en una plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR) terminó siendo denunciado después de que los agentes detectaran irregularidades en la tarjeta exhibida en el automóvil. La intervención se produjo en Las Palmas de Gran Canaria durante una actuación de los Agentes de Movilidad.
Según informó la Policía Local, la documentación mostrada en el vehículo ocultaba datos esenciales que impedían verificar correctamente la validez de la autorización. Esta circunstancia llevó a los agentes a realizar las comprobaciones oportunas para aclarar la situación.
La comprobación reveló que la autorización estaba vencida
Tras revisar la documentación, los agentes confirmaron que la tarjeta PMR se encontraba caducada. Una vez constatada la infracción, se procedió a formular la correspondiente denuncia.
La Policía Local destacó la actuación mediante un mensaje difundido en redes sociales en el que recordó la importancia de respetar las normas vinculadas al uso de este tipo de autorizaciones, destinadas a facilitar la movilidad de las personas que realmente las necesitan.
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