La Policía Nacional detiene al presunto autor del homicidio de Vicente Reyes, dueño de Zumilandia, en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, detuvieron el pasado 3 de junio en Las Palmas de Gran Canaria al presunto autor del homicidio del propietario del establecimiento Zumilandia (barrio de Schamann), Vicente Reyes, un caso que ha sido investigado durante los últimos meses por los agentes encargados de esclarecer los hechos en el marco de la Operación ZUMO.

Según ha informado el cuerpo policial este viernes, las diligencias practicadas a lo largo de la investigación han permitido avanzar en el caso hasta lograr la identificación y posterior arresto del sospechoso, Cristo Jesús A. C.,conocido con el alias de 'El Conejero'.

La víctima fue hallada con heridas de arma blanca

La víctima falleció como consecuencia de las lesiones sufridas por arma blanca en la noche del 15 de marzo de 2026. El hombre fue localizado en el interior de su vehículo, donde se constató la gravedad de las heridas que finalmente le causaron la muerte.

'El Conejero, detenido por la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, sospechoso de apuñalar al empresario dueño de Zumilandia, Vicente Reyes / La Provincia

El herido fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas.

Desde el primer momento, los investigadores iniciaron un amplio dispositivo para el esclarecimiento de los hechos, llevando a cabo numerosas diligencias policiales que han permitido identificar y vincular al ahora detenido con la autoría de la agresión.

Registro del domicilio del sospechoso

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención del presunto autor, así como al registro de su domicilio, donde se han intervenido diversos efectos que están siendo objeto de análisis.

José Pérez Curbelo

El estudio completo de los objetos incautados y la recopilación de todas las pruebas necesarias permitirán avanzar en los trabajos para el total esclarecimiento de los hechos.

A disposición judicial este viernes

La Policía Nacional ha señalado que el detenido será puesto a disposición judicial durante la jornada de este viernes, 5 de junio. Mientras tanto, las actuaciones continúan desarrollándose bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles sobre la investigación ni sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

El caso sigue abierto a la espera de las decisiones judiciales y del avance de las diligencias en curso.

Gran alarma social

La Policía Nacional destaca la importancia de la investigación desarrollada, que ha permitido avanzar de forma significativa en el esclarecimiento de un suceso, que generó "una notable alarma social", al ser la víctima una persona muy querida entre los vecinos del barrio.

Antecedentes por robos violentos

El supuesto autor del apuñalamiento a Vicente Reyes es un viejo conocido de la Policía Nacional y estaba siendo vigilado. 'El Conejero' cuenta con antecedentes por diversos robos y robos con violencia. De hecho, fue detenido tras la brutal agresión a Vicente Reyes por otro suceso, un robo en un local asiático.

La Policía Nacional contaba con pruebas contra el arrestado consistentes en grabaciones de voz a través de una cámara de vigilancia que captó a 'El Conejero'. Tras las comprobaciones pertinentes, los resultados arrojaron la coincidencia del sonido de esas imágenes con la voz del sospechoso de apuñalar a Vicente Reyes.