"Muchos sentimientos encontrados": la familia de Vicente Reyes confirma la detención de un sospechoso por el crimen de Zumilandia

La investigación por el asesinato de Vicente Reyes, el conocido propietario de Zumilandia, ha dado un paso decisivo. La familia de la víctima confirmó este viernes que la Policía Nacional ha detenido a una persona como presunto autor del crimen ocurrido el pasado mes de marzo en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria.

La noticia fue comunicada por uno de los familiares a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que explicó que la familia había sido informada por los investigadores de la existencia de un arresto, aunque reconoció que todavía desconocen numerosos detalles debido a que el procedimiento continúa bajo secreto de sumario.

"Nos acaban de confirmar que hay un detenido por el asesinato de mi padre", señala en el mensaje. "No se sabe quién es, nosotros no tenemos esa información. El secreto de sumario sigue siendo secreto y tampoco sabemos si va a pasar a prisión preventiva o no".

El familiar explicó además que la unidad de Homicidios les comunicó la emisión de un comunicado oficial por parte de la Policía Nacional y agradeció públicamente el trabajo realizado durante estos meses de investigación.

"Tenemos muchos sentimientos encontrados, pero desde ya queremos dar las gracias a Homicidios por el trabajo que han hecho y que siguen haciendo", afirmó.

Una investigación desarrollada durante meses

Horas antes, la Policía Nacional había informado de la detención del presunto responsable del homicidio de Vicente Reyes, dentro de la denominada Operación ZUMO.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial arrestaron el pasado 3 de junio en Las Palmas de Gran Canaria al principal sospechoso, un hombre conocido por el alias de 'El Conejero'.

Según explicó el cuerpo policial, las numerosas diligencias practicadas durante los últimos meses permitieron identificar y vincular al arrestado con la agresión mortal sufrida por el comerciante.

El crimen que conmocionó a Schamann

Vicente Reyes resultó gravemente herido por arma blanca durante la noche del 15 de marzo. Fue localizado en el interior de su vehículo con heridas de extrema gravedad y trasladado a un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente.

La muerte del empresario provocó una profunda conmoción en Schamann, donde era una persona muy conocida y apreciada por vecinos y comerciantes.

Desde el primer momento, los investigadores pusieron en marcha un amplio dispositivo para esclarecer lo ocurrido. La Policía Nacional destaca que se trataba de un caso que había generado una notable alarma social debido al arraigo de la víctima en el barrio.

Registro domiciliario y nuevas pruebas

Como parte de la operación, los agentes practicaron también un registro en el domicilio del detenido, donde intervinieron diversos efectos que continúan siendo analizados.

Fuentes policiales señalan que entre las pruebas recopiladas durante la investigación figuran grabaciones obtenidas por cámaras de vigilancia. Los investigadores realizaron análisis de voz que habrían permitido relacionar al sospechoso con los hechos.

El detenido cuenta además con antecedentes policiales por delitos relacionados con robos y robos con violencia. De hecho, había sido arrestado tras el crimen por un robo cometido en un establecimiento asiático.

A la espera de la decisión judicial

La Policía Nacional ha informado de que el arrestado será puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias. Por el momento, el secreto de sumario sigue vigente y las autoridades mantienen la máxima reserva sobre aspectos clave de la investigación y las circunstancias exactas que rodearon el asesinato.

Mientras tanto, la familia de Vicente Reyes sigue pendiente de los próximos pasos judiciales, aunque reconoce que la detención supone un importante avance en un caso que ha mantenido en vilo durante meses a vecinos, amigos y allegados del comerciante.