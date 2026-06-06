Accidente múltiple en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria tras averiarse un camión
Dos personas resultaron heridas de carácter leve este sábado tras un choque en cadena en la entrada a la GC-3 desde Arucas
La avería de un camión en la autovía GC-3 (Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria) en la entrada a esa vía desde Arucas sobre las 10.00 horas de este sábado ha provocado un accidente múltiple en el que se han visto implicados, al menos, cuatro vehículos.
Según la información facilitada por el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo después de que el camión se estropease en el carril central de la GC-3. Tres coches que circulaban por detrás del mismo, colisionaron por alcance y el primero de ellos se empotró en la trasera del vehículo pesado.
Dos personas heridas en el accidente
Un hombre de 45 años y una mujer de 54 resultaron heridos de carácter leve y ambos fueron evacuados en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a la Clínica San Roque de la capital grancanaria.
Hasta el lugar también se trasladaron una ambulancia medicalizada del SUC, efectivos de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.
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