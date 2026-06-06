Dos heridos, uno de ellos grave, tras impactar un coche contra una ladera en Gran Canaria

Dos personas han resultado heridas este sábado, una de ellas de carácter grave, después de impactar el vehículo en el que viajaban contra una ladera en la carretera GC-500 a su paso por el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ha informado el Cecoes.

Según detalla el centro coordinador de emergencias regional, uno de los heridos es un hombre de 37 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave por los que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria.

Por su parte, una mujer de 32 años que también viajaba en el vehículo resultó herida de carácter moderado, al presentar policontusiones en el momento en el que fue asistida en el lugar del siniestro.

Atrapados en el vehículo

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió poco antes de las cuatro de la madrugada, y en ella se informaba que un vehículo había impactado contra una ladera en el punto kilométrico 22 de la citada carretera.

Efectivos de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana tuvieron que rescatar a los afectados del vehículo accidentado, ya que habían quedado atrapados en su interior.

Una vez excarcelados, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria del centro de salud de la zona les valoraron y estabilizaron para su posterior traslado en ambulancia al hospital.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer los motivos del siniestro, mientras que Protección Civil colaboró con el resto de recursos de emergencias desplegados.