Una madre escocesa muere en Lanzarote solo un día después de llegar de vacaciones

Una escapada a Lanzarote que debía servir para descansar terminó convirtiéndose en una tragedia inesperada. Mandi Murray, una mujer escocesa de 46 años, falleció tras sufrir un infarto apenas un día después de llegar a la isla canaria para disfrutar de unas vacaciones.

La noticia ha conmocionado a familiares, amigos y conocidos tanto en Escocia como en Canarias. Su familia ha rendido homenaje a su memoria a través de las redes sociales, donde han destacado su carácter cercano, su entrega a los suyos y el profundo vacío que deja su pérdida.

Mandi, natural de Glasgow, había viajado a Lanzarote para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, según ha explicado su familia, sufrió un infarto mientras se encontraba en la isla y falleció pacíficamente el pasado 28 de mayo.

La mujer era una persona muy conocida en su entorno. Trabajaba como controladora de accesos en la sala de conciertos The Ferry y era una apasionada seguidora del Celtic y de la selección de Escocia.

La repentina pérdida ha generado una oleada de mensajes de condolencia en redes sociales, donde amigos y allegados han compartido recuerdos y muestras de cariño hacia ella.

El emotivo mensaje de su hijo que ha conmovido a cientos de personas

Uno de los homenajes más compartidos ha sido el de su hijo Steven, quien recordó a su madre como mucho más que una figura familiar.

"Hoy me desperté pensando en mi madre y me di cuenta de que no solo era mi mayor crítica, también era una de mis mejores amigas", escribió.

En su mensaje destacó el carácter familiar de Mandi, su sinceridad y las largas conversaciones que compartían hasta altas horas de la madrugada. También aseguró que siempre estaría presente en sus recuerdos.

"Te echaremos de menos cada día, pero nunca te olvidaremos", afirmó en una despedida que ha emocionado a numerosos usuarios.

Una campaña solidaria para ayudar a su marido tras la pérdida

La familia también ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para apoyar económicamente a Derek, esposo de Mandi y padre de sus hijos.

La iniciativa fue impulsada por una de sus hijas, que explicó que el viaje a Lanzarote había sido concebido como un merecido descanso para su madre antes de que ocurriera la tragedia.

En apenas unas horas, la campaña superó las 1.780 libras esterlinas gracias a las aportaciones de amigos, familiares y personas que quisieron mostrar su apoyo a la familia.

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Mientras continúan llegando mensajes de condolencia, sus seres queridos intentan afrontar una pérdida que ha dejado una profunda huella en quienes la conocieron.