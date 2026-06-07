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Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme

Las víctimas sufrieron lesiones por arma blanca en la oreja y en el brazo, respectivamente. La Policía busca a los autores de las dos agresiones

Fachada del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Fachada del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. / LP/DLP

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Carlota Barcala

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

Dos hombres fueron apuñalados en dos altercados diferentes en Las Palmas de Gran Canaria, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Las víctimas presentan cortes en una oreja y un brazo, respectivamente, y tuvieron que ser evacuadas a los hospitales Doctor Negrín e Insular. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones y trata de localizar a los autores.

El primer apuñalamiento tuvo lugar en la cafetería de una gasolinera en la carretera Nueva de San Lorenzo, en Tamaraceite. Al filo de las 21.45 horas, un hombre se abalanzó sobre otro tras una discusión y le clavó un cuchillo en una oreja, causándole un corte que provocó que los servicios de emergencia lo trasladaran al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Los primeros en llegar al bar, tras las llamadas de alerta de los testigos, fueron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que activaron a las ambulancias para que asistiesen a la víctima. El autor del acuchillamiento ya había huido del enclave, pero quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento y está identificado, aunque todavía no detenido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trata de aclarar si víctima y agresor se conocían, la relación que había entre ellos y el móvil del ataque.

En una discoteca de Guanarteme

La segunda agresión con arma blanca sucedió ya de madrugada en una discoteca de la calle Fernando Guanarteme. Varios testigos dieron aviso a la Policía Local y la Policía Nacional después de que, al menos, dos hombres apuñalaran a otro. Cuando los servicios de emergencia llegaron se encontraron a la víctima consciente con varias cuchilladas en el brazo derecho y la trasladaron al Hospital Insular.

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La Policía busca, gracias a las declaraciones de los testigos, a dos individuos como presuntos autores de este ataque. En el momento de escribir estas líneas, todavía no habían sido identificados.

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