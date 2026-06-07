Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria

Una decena de individuos pegaron una paliza a un joven la madrugada de este domingo en el entorno del parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Local detuvo a cuatro de los implicados, dos de ellos menores de edad. La investigación sigue abierta para localizar al resto de participantes.

Fue a las 5.15 horas cuando una chica de 18 años pidió ayuda a una patrulla de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que realizaba labores de seguridad ciudadana en la calle León y Castillo, a la altura del número 431. A su lado, tendido en el suelo e inconsciente, estaba su novio, que sangraba por la cabeza a consecuencia de la paliza y presentaba deformación en el rostro debido a la inflamación causada por los golpes recibidos.

La joven relató a los agentes que, instantes antes, un grupo formado por una decena de individuos agredieron a su pareja y, tras el ataque, huyeron en dirección a la calle Franchy Roca. "No le pegues más, Matías", escuchó cómo le decía uno de los individuos a otro.

Traslado de la víctima al Hospital Dr. Negrín

Al tiempo que solicitaban la presencia de una ambulancia para el herido, los agentes se entrevistaron con dos testigos que pudieron describir a los implicados y facilitar datos de su vestimenta. La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario Doctor Negrín.

La Policía solicitó refuerzos para que realizaran una batida por la zona en busca de los agresores. A la altura de Luis Morote con General Vives, los agentes localizaron a un grupo de ocho personas, seis hombres y dos mujeres, algunos de ellos con magulladuras y sangre en las piernas.

La novia del agredido identificó sin ninguna duda a cuatro de ellos, que fueron detenidos como presuntos autores de la agresión. Los arrestados tienen 15, 17, 19 y 20 años y tres son de nacionalidad marroquí y el más joven, español. Todos ellos presentaban sangre en las piernas o en las camisetas. La investigación sigue abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos y la localización e identificación de todos los participantes.