Un buceador de 30 años, crítico tras ser arrollado por una embarcación en Tenerife

La tranquilidad de la tarde dominical en Radazul, en el municipio tinerfeño de El Rosario, se convirtió en una escena dramática cuando un buceador de 30 años fue arrollado por una embarcación de recreo mientras practicaba pesca submarina. A pesar de la gravedad de las heridas, el joven consiguió alcanzar el espigón por sus propios medios antes de ser auxiliado por varios bañistas y trasladado en estado crítico al hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:51 horas en las inmediaciones del puerto de Radazul. Según las alertas recibidas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, una embarcación motorizada pasó sobre la zona donde se encontraba sumergido el pescador.

La situación generó momentos de gran tensión entre quienes se encontraban en la costa. Testigos presenciales alertaron rápidamente a los servicios de emergencia al comprobar que el buceador había resultado gravemente herido tras el impacto.

Pese a la violencia del accidente, el afectado logró mantenerse consciente y nadar hasta el espigón del muelle. Allí recibió la ayuda de varios usuarios de la zona, algunos de ellos a bordo de motos acuáticas, que colaboraron para trasladarlo hasta un punto accesible para los equipos sanitarios.

La rápida actuación de bañistas y servicios de emergencia

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Hasta el puerto se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y policías locales de El Rosario y Santa Cruz de Tenerife.

Los bomberos participaron en la evacuación del herido desde el pantalán hasta la ambulancia medicalizada, donde recibió las primeras asistencias. Los sanitarios confirmaron que presentaba un traumatismo grave en una de sus extremidades inferiores, compatible con un fuerte impacto provocado por la embarcación.

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Tras estabilizarlo en el lugar, fue evacuado con carácter urgente al Hospital Universitario de Canarias (HUC). Durante el traslado se activó un dispositivo especial de escolta policial para agilizar la llegada al centro sanitario ante la gravedad de su estado.