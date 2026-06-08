La muerte de Lía vuelve a investigarse: un juez ordena recrear la caída que acabó con la vida de la estudiante canaria

La madrugada del 24 de julio de 2022, quedó detenida para siempre en la memoria de una familia de Gran Canaria. Lía Dorta Frías, una joven de 20 años, estudiante de un doble grado de Traducción e Interpretación y Turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, disfrutaba de unos días de vacaciones junto a sus amigos en El Hierro.

Antes de que terminara la noche llamó a sus padres. Era una costumbre habitual. Les contó sus planes y habló con ellos con la naturalidad de quien no imagina que aquella conversación se convertirá en la última. Apenas dos horas después, la joven fallecía tras precipitarse desde una altura de más de cinco metros en una zona próxima a los aparcamientos de la calle San Juan, en Valverde.

Ahora, casi cuatro años después de aquella madrugada, la investigación ha dado un giro inesperado. El actual titular del Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, ha ordenado una reconstrucción completa de los hechos para intentar esclarecer cómo se produjo exactamente la caída.

Una reconstrucción ordenada por el juez

La diligencia, prevista para el próximo 11 de junio, será ejecutada por especialistas del Departamento de Escena del Crimen del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, con apoyo de unidades de Policía Judicial de Tenerife y El Hierro.

Según recoge el oficio judicial, los investigadores realizarán una inspección técnico-forense completa del escenario y reproducirán la caída mediante un maniquí de características similares a las de la víctima.

El objetivo es comprobar experimentalmente la distancia recorrida y la posición final del cuerpo simulado para contrastar los resultados con las pruebas recogidas durante la investigación. Además, los especialistas elaborarán recreaciones virtuales e infografías en tres dimensiones para analizar distintos escenarios posibles.

La reconstrucción será grabada íntegramente en vídeo y contará con la presencia de las partes personadas en el procedimiento.

Una caída en una zona sin iluminación

La resolución judicial recuerda que la joven se encontraba aquella noche con varios amigos en las inmediaciones de la discoteca La Lonja.

Según la investigación, Lía se apartó hacia una zona lateral de escasa iluminación. El acceso a la finca contigua se realizaba a través de una rampa de cemento delimitada por muros de unos cincuenta centímetros de altura y sin barandillas de protección.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sostuvo en su momento que la joven pudo pensar que al otro lado del muro continuaba la rampa de acceso cuando, en realidad, existía un desnivel superior a cinco metros.

El tribunal también dejó constancia de que la zona carecía de iluminación suficiente, aunque consideró que no existían elementos que permitieran atribuir responsabilidad penal a terceros.

El lugar del accidente de noche. / LP/DLP

La batalla de una madre

Desde el primer momento, la familia rechazó que el caso terminara archivado sin más explicaciones. Su madre, Maite Frías, ha defendido durante años que la tragedia pudo haberse evitado. Según sostiene, la falta de iluminación, señalización y medidas de protección adecuadas fueron factores determinantes en el accidente.

"No dejo de pensar que si se hubieran tomado medidas mi hija estaría aquí con nosotros", manifestó en una entrevista concedida a este periódico.

La familia aportó informes periciales, fotografías y documentación técnica para intentar demostrar que el lugar no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Un antecedente que marcó el caso

Uno de los argumentos más repetidos por los familiares es que no se trató de un hecho aislado. Meses antes, otro joven sufrió una caída en el mismo lugar que le provocó graves lesiones. Tras el fallecimiento de Lía, la zona fue finalmente vallada para impedir nuevos accidentes.

Para la familia, esa actuación posterior constituye una prueba de que existía un problema de seguridad que debía haberse corregido antes.

El caso vuelve a abrirse

La causa fue archivada inicialmente y posteriormente la Audiencia Provincial confirmó el sobreseimiento provisional. Sin embargo, el pasado 25 de mayo el juez Antonio Mazuecos acordó reabrir las actuaciones tras estudiar un recurso presentado por la acusación particular.

La nueva diligencia pretende comprobar sobre el terreno si la configuración física del lugar encaja realmente con la hipótesis sostenida hasta ahora por la investigación.