Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los actos del papa en EspañaVisita del papa a CanariasUD Las Palmas-MálagaDos apuñalados en una noche negraTecnología en las plataneras de La AldeaReconstrucción del caso de Lía DortaAiram Peña, paciente de 24 años trasplantado de corazón
instagramlinkedin

Un policía fuera de servicio evita una tragedia en Las Palmas de Gran Canaria al convencer a una mujer para que no se lanzara desde un puente

La víctima se encontraba al otro lado de la valla de seguridad con riesgo de caída sobre la GC-2 cuando el agente logró que desistiera de su intención mediante el diálogo

Puente del Rincón

Puente del Rincón / José Carlos Guerra. LPR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio evitó una tragedia en Las Palmas de Gran Canaria tras intervenir en una tentativa de suicidio ocurrida en la tarde del pasado 3 de junio en un puente situado en la confluencia de las calles Fernando Guanarteme y Doctor Alfonso Chiscano Díaz.

Los hechos se produjeron alrededor de las 16:50 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió varias llamadas alertando de que una mujer tenía intención de precipitarse desde el puente. Tras el aviso, se movilizaron varias patrullas policiales y diferentes recursos de emergencia.

Colgada al exterior de la valla

A su llegada, los agentes comprobaron que la mujer se encontraba descolgada hacia el exterior de la valla de seguridad del puente, con riesgo de caer sobre la GC-2. Según explica la Policía Nacional, la víctima mostraba rechazo a la presencia de los agentes uniformados, lo que dificultaba una intervención directa.

Fue entonces cuando cobró especial importancia la actuación de un policía nacional que se encontraba fuera de servicio y que ya mantenía contacto directo con la mujer tras haber dado aviso previamente a la Sala CIMACC 091.

El diálogo evitó el desenlace

Gracias a una intervención basada en el diálogo y la contención emocional, el agente logró que la mujer desistiera de su intención inicial y regresara finalmente a una zona segura del puente.

Una vez garantizada su integridad física, personal sanitario desplazado hasta el lugar procedió a atenderla y trasladarla posteriormente a un centro hospitalario para recibir valoración y atención especializada.

Amplio dispositivo de emergencias

De forma paralela, la Policía activó un dispositivo preventivo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil para regular el tráfico en la zona, además de bomberos y recursos sanitarios.

Posteriormente, una persona del entorno cercano de la mujer acudió al lugar y comunicó a los agentes la existencia de conflictos personales previos que podrían estar relacionados con la situación vivida.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida actuación de los servicios de emergencia en este tipo de intervenciones, además de recordar la necesidad de recurrir a recursos de apoyo profesional ante cualquier situación de crisis emocional o conductas de riesgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria
  2. Las fuertes rachas de viento obligan a suspender este sábado el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote
  3. Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme
  4. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  5. El Puerto de Las Palmas gana la batalla judicial al Colegio de Ingenieros de Caminos: el TSJC avala el nombramiento de la jefa de Proyectos y Obras
  6. Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
  7. La tecnología aterriza en las plataneras de La Aldea: una oruga teledirigida parecida a un 'tanque' única en Canarias optimiza tratamientos agrícolas y ahorra costes
  8. El CB Gran Canaria también busca la canarización de su plantilla para la próxima temporada

Un policía fuera de servicio evita una tragedia en Las Palmas de Gran Canaria al convencer a una mujer para que no se lanzara desde un puente

Un policía fuera de servicio evita una tragedia en Las Palmas de Gran Canaria al convencer a una mujer para que no se lanzara desde un puente

Tres kilos de hachís ocultos entre el equipaje: tres pasajeros interceptados en el aeropuerto de Fuerteventura

Tres kilos de hachís ocultos entre el equipaje: tres pasajeros interceptados en el aeropuerto de Fuerteventura

La muerte de Lía vuelve a investigarse: un juez ordena recrear la caída que acabó con la vida de la estudiante canaria

La muerte de Lía vuelve a investigarse: un juez ordena recrear la caída que acabó con la vida de la estudiante canaria

La Policía Nacional detiene en Gran Canaria a un fugado francés con orden de extradición por drogas

La Policía Nacional detiene en Gran Canaria a un fugado francés con orden de extradición por drogas

Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme

Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme

Sufre un accidente de tráfico, sale del coche y muere tras caerse por un barranco en Canarias

Sufre un accidente de tráfico, sale del coche y muere tras caerse por un barranco en Canarias

Un hombre de 70 años resulta herido grave tras volcar un tractor en la Vega de San Mateo

Un hombre de 70 años resulta herido grave tras volcar un tractor en la Vega de San Mateo

Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria

Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents