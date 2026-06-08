Un policía fuera de servicio evita una tragedia en Las Palmas de Gran Canaria al convencer a una mujer para que no se lanzara desde un puente

Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio evitó una tragedia en Las Palmas de Gran Canaria tras intervenir en una tentativa de suicidio ocurrida en la tarde del pasado 3 de junio en un puente situado en la confluencia de las calles Fernando Guanarteme y Doctor Alfonso Chiscano Díaz.

Los hechos se produjeron alrededor de las 16:50 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió varias llamadas alertando de que una mujer tenía intención de precipitarse desde el puente. Tras el aviso, se movilizaron varias patrullas policiales y diferentes recursos de emergencia.

Colgada al exterior de la valla

A su llegada, los agentes comprobaron que la mujer se encontraba descolgada hacia el exterior de la valla de seguridad del puente, con riesgo de caer sobre la GC-2. Según explica la Policía Nacional, la víctima mostraba rechazo a la presencia de los agentes uniformados, lo que dificultaba una intervención directa.

Fue entonces cuando cobró especial importancia la actuación de un policía nacional que se encontraba fuera de servicio y que ya mantenía contacto directo con la mujer tras haber dado aviso previamente a la Sala CIMACC 091.

El diálogo evitó el desenlace

Gracias a una intervención basada en el diálogo y la contención emocional, el agente logró que la mujer desistiera de su intención inicial y regresara finalmente a una zona segura del puente.

Una vez garantizada su integridad física, personal sanitario desplazado hasta el lugar procedió a atenderla y trasladarla posteriormente a un centro hospitalario para recibir valoración y atención especializada.

Amplio dispositivo de emergencias

De forma paralela, la Policía activó un dispositivo preventivo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil para regular el tráfico en la zona, además de bomberos y recursos sanitarios.

Posteriormente, una persona del entorno cercano de la mujer acudió al lugar y comunicó a los agentes la existencia de conflictos personales previos que podrían estar relacionados con la situación vivida.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida actuación de los servicios de emergencia en este tipo de intervenciones, además de recordar la necesidad de recurrir a recursos de apoyo profesional ante cualquier situación de crisis emocional o conductas de riesgo.