La Policía Nacional detiene en Gran Canaria a un fugado francés con orden de extradición por drogas

La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas a un ciudadano francés de 50 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Francia por su implicación en un delito de tráfico de drogas.

El arrestado había sido condenado en su país, pero permanecía en paradero desconocido, motivo por el que las autoridades francesas activaron una requisitoria internacional para localizarlo y proceder a su entrega.

Localizado en un hotel de Maspalomas

Las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional permitieron comprobar que la orden internacional seguía vigente y confirmar que el reclamado se encontraba en Gran Canaria. Según la información trasladada por las autoridades francesas, el hombre había sido juzgado y condenado por tráfico de drogas, aunque fue declarado en rebeldía al no poder ser localizado.

Los agentes consiguieron ubicarlo en un establecimiento hotelero del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Una vez verificada su identidad, se desplegó un dispositivo policial que culminó con su detención.

Ingreso en prisión provisional

Tras el arresto, la Policía Nacional comunicó los hechos al órgano competente de la Audiencia Nacional encargado de tramitar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega. El detenido fue puesto a disposición judicial para iniciar el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión provisional mientras se completan los trámites necesarios para su entrega a las autoridades francesas.

Cooperación policial internacional

La actuación se enmarca en los mecanismos de cooperación policial y judicial existentes entre los países de la Unión Europea para localizar y detener a personas reclamadas por otros Estados miembros.

La Policía Nacional recuerda además que la ciudadanía puede colaborar aportando información sobre personas buscadas a través del apartado Colabora de su página web, donde los datos facilitados son tratados de forma confidencial por los especialistas encargados de estas investigaciones.