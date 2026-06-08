Seis heridos tras descarrilar un tranvía en Tenerife: el conductor de la grúa dio positivo en drogas
El accidente ocurrido en Taco obligó a interrumpir parte de la Línea 1. Los afectados fueron trasladados al Hospital de La Candelaria con lesiones leves.
Un accidente de tráfico en la zona de Taco, en San Cristóbal de La Laguna, provocó este lunes el descarrilamiento de un tranvía y dejó seis personas heridas leves. La investigación ha dado un giro tras conocerse que el conductor de la grúa implicada en el siniestro dio positivo en la prueba de detección de drogas realizada por los agentes.
La principal novedad tras el siniestro es el resultado del drogotest practicado al conductor de la grúa implicada en la colisión. Según la información recabada hasta el momento, la prueba arrojó un resultado positivo, una circunstancia que ahora será determinante en la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente.
El choque se produjo en la rotonda situada después del puente de la antigua PepsiCola, en la zona de Taco. Como consecuencia del impacto, el tranvía se salió de la vía, una imagen poco habitual que obligó a movilizar un importante dispositivo de emergencia.
Seis personas trasladadas al Hospital de La Candelaria
El balance inicial de dos heridos ha sido actualizado por los servicios actuantes. Finalmente, seis personas resultaron heridas de carácter leve y fueron evacuadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC) para su valoración y seguimiento médico.
Tras recibirse el aviso, fueron activados efectivos de Bomberos, varias ambulancias, patrullas policiales y unidades de motoristas. Los equipos trabajaron tanto en la atención a los afectados como en la regulación del tráfico y la seguridad de la zona.
La retirada del vehículo implicado y la evaluación de los daños en la infraestructura ferroviaria se prolongaron durante varias horas.
- Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria
- Las fuertes rachas de viento obligan a suspender este sábado el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote
- Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme
- Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
- El Puerto de Las Palmas gana la batalla judicial al Colegio de Ingenieros de Caminos: el TSJC avala el nombramiento de la jefa de Proyectos y Obras
- La UD Las Palmas sucumbe al corazón del Málaga y Luis García queda señalado
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- La tecnología aterriza en las plataneras de La Aldea: una oruga teledirigida parecida a un 'tanque' única en Canarias optimiza tratamientos agrícolas y ahorra costes