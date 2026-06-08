Seis heridos tras descarrilar un tranvía en Tenerife: el conductor de la grúa dio positivo en drogas

Un accidente de tráfico en la zona de Taco, en San Cristóbal de La Laguna, provocó este lunes el descarrilamiento de un tranvía y dejó seis personas heridas leves. La investigación ha dado un giro tras conocerse que el conductor de la grúa implicada en el siniestro dio positivo en la prueba de detección de drogas realizada por los agentes.

La principal novedad tras el siniestro es el resultado del drogotest practicado al conductor de la grúa implicada en la colisión. Según la información recabada hasta el momento, la prueba arrojó un resultado positivo, una circunstancia que ahora será determinante en la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente.

El choque se produjo en la rotonda situada después del puente de la antigua PepsiCola, en la zona de Taco. Como consecuencia del impacto, el tranvía se salió de la vía, una imagen poco habitual que obligó a movilizar un importante dispositivo de emergencia.

Seis personas trasladadas al Hospital de La Candelaria

El balance inicial de dos heridos ha sido actualizado por los servicios actuantes. Finalmente, seis personas resultaron heridas de carácter leve y fueron evacuadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC) para su valoración y seguimiento médico.

Tras recibirse el aviso, fueron activados efectivos de Bomberos, varias ambulancias, patrullas policiales y unidades de motoristas. Los equipos trabajaron tanto en la atención a los afectados como en la regulación del tráfico y la seguridad de la zona.

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La retirada del vehículo implicado y la evaluación de los daños en la infraestructura ferroviaria se prolongaron durante varias horas.