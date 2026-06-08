Tres kilos de hachís ocultos entre el equipaje: tres pasajeros interceptados en el aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a una tercera como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras intervenir tres kilogramos de hachís durante un operativo de control desarrollado en el aeropuerto de Fuerteventura.

La actuación tuvo lugar el pasado 20 de mayo en el marco de los dispositivos preventivos que los agentes realizan habitualmente en las infraestructuras de transporte de la isla. Durante un control aleatorio efectuado a la llegada de un vuelo procedente de Sevilla, los guardias civiles detectaron varias circunstancias que levantaron sus sospechas sobre tres pasajeros y procedieron a identificarlos.

La droga estaba entre sus pertenencias

Tras la identificación, los agentes inspeccionaron el equipaje y las pertenencias de los implicados. Durante el registro localizaron varios paquetes que contenían una sustancia resinosa de color marrón compatible con hachís.

Una vez realizada la intervención y el pesaje correspondiente, se comprobó que la cantidad total ascendía a tres kilogramos de droga.

Dos detenidos y un investigado

Como resultado de la operación, dos de los pasajeros fueron detenidos, mientras que una tercera persona quedó investigada por su presunta implicación en los hechos. La sustancia fue incautada y puesta a disposición de la autoridad competente para su análisis.

Posteriormente, los arrestados, junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida, fueron puestos a disposición judicial para continuar con el procedimiento y el esclarecimiento de los hechos.

La intervención se produjo durante uno de los dispositivos de verificación que la Guardia Civil desarrolla de forma periódica en el aeropuerto majorero para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes y reforzar la seguridad en los puntos de entrada al Archipiélago.