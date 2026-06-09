Un coche de alquiler se estrella contra una farola en la costa de Telde
El accidente ocurrió entre Taliarte y Melenara. El hombre, de 40 años, sufrió heridas leves, mientras que la Policía Local instruye diligencias por un posible delito contra la seguridad vial
La espectacular salida de vía de un turismo de alquiler en el vial costero de Telde terminó este martes con un conductor herido leve, importantes daños materiales y una investigación policial por un presunto delito contra la seguridad vial. El accidente ocurrió entre las rotondas de Taliarte y Melenara, según informó TeldeActualidad. El siniestro se produjo alrededor de las 18.25 horas en una de las carreteras más transitadas del litoral teldense. El vehículo abandonó la calzada por causas que todavía se desconocen y acabó impactando con gran violencia contra una farola situada en el margen de la vía.
Las consecuencias del choque fueron visibles desde el primer momento. El turismo, un coche de alquiler de color negro, sufrió graves desperfectos en su parte frontal lateral tras colisionar contra la luminaria. La fuerza del impacto también afectó a la infraestructura urbana. La base de la farola quedó desplazada y descalzada, aunque no llegó a desplomarse sobre la carretera, evitando así una situación de mayor riesgo para los usuarios de esta vía costera.
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