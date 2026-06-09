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Dos encapuchados amenazan con una pistola a la empleada de una panadería en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional busca a los dos jóvenes que protagonizaron el intento de atraco, el cual se vio frustrado porque la trabajadora logró empujarles y cerrar la puerta

Exterior de la calle de San José donde tuvo lugar el intento de atraco.

Exterior de la calle de San José donde tuvo lugar el intento de atraco. / Google Maps

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Lo que parecía un robo escalofriante con un arma de fuego quedó en un simple susto para la trabajadora de un establecimiento de alimentación del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Dos jóvenes encapuchados se dirigieron hacia ella poco después de empezar su turno en una panadería de la zona y empezaron a amenazarle pistola en mano con el fin de hacerse con las ganancias del local. Sin embargo, la empleada logró mantener el talante, empujó a uno de los atracadores y se encerró en el almacén para pedir ayuda.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete de la mañana del jueves, 4 de junio. Los criminales se dieron a la fuga tras comprobar que sus planes habían quedado frustrados y desistieron en su objetivo de obtener el dinero de la recaudación.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y busca a los autores del asalto, que según la descripción facilitada por la víctima se tratarían de dos varones de unos 25 años que en el momento de emprender el saqueo vestían ropa oscura.

Planes frustrados

Los atracadores acudieron a la panadería poco después de su apertura y desde la entrada, sin llegar a acceder al interior del local, amenazaron a la empleada que abría el negocio y le pusieron una pistola en la cabeza. Se desconoce si se trataba de un arma de fuego real o simulada, ya que desapareció junto a los dos sospechosos y no llegó a dispararse.

Los criminales le dijeron a la mujer que se trataba de "un atraco", pero ella logró reaccionar a tiempo y empujar a uno de los agresores en un instante de descuido, con lo que se zafó de su agarre.

Huyeron a la carrera

Acto seguido, se metió en el interior del almacén y cerró la puerta, con lo que esquivó las intenciones de los varones, según aseguran fuentes del establecimiento.

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Por último, la víctima utilizó su teléfono móvil para llamar a la Policía, que se dirigió en pocos minutos hasta el lugar. Sin embargo, en ese momento ya no había rastro de los autores del atraco, que escaparon a la carrera del lugar.

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