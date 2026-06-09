La Policía encuentra a una anciana en el suelo y a un perro ensangrentado en una vivienda de Tenerife

Una intervención policial en Santa Cruz de Tenerife terminó con la detención de un hombre de 63 años acusado de agredir a su madre, de 86 años, y de causar graves lesiones al perro de un familiar con el que convivía en el barrio de Los Gladiolos.

Los agentes acudieron al domicilio tras recibir un aviso por un posible caso de violencia doméstica. Al llegar, encontraron a la anciana tendida en el suelo, incapaz de moverse, mientras que el perro permanecía inmóvil y rodeado de restos de sangre.

El aviso reveló una situación de amenazas continuadas en el hogar

La actuación se produjo durante el mediodía después de que la Sala de Comunicaciones de la Policía Local de Santa Cruz activara una patrulla para comprobar una alerta relacionada con un episodio de violencia en el ámbito familiar.

Dentro de la vivienda, otro de los familiares explicó a los agentes que las amenazas eran habituales. Según su relato, el ahora detenido amenazaba con frecuencia de muerte a los convivientes y había advertido en varias ocasiones de que iba a hacer daño al perro.

La situación llevó a los policías a inspeccionar el inmueble, donde comprobaron tanto el estado de la mujer como las lesiones que presentaba el animal.

El presunto agresor admitió haber golpeado al perro con una mancuerna

Poco después, el hombre regresó al domicilio y reconoció ante los agentes haber atacado al perro utilizando una mancuerna. Los policías localizaron ese objeto en la vivienda con restos de sangre, un hallazgo que reforzó los indicios de la agresión.

Ante la gravedad de los hechos, se procedió a su detención. Posteriormente fue trasladado a un centro sanitario cercano.

La mujer y el animal tuvieron que ser atendidos de urgencia

Los agentes solicitaron asistencia médica para la víctima. Tras una primera valoración en el domicilio, el personal sanitario decidió trasladar a la mujer al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para realizarle diversas pruebas diagnósticas y evaluar el alcance de las lesiones.

Por su parte, el perro fue evacuado de urgencia a una clínica veterinaria para recibir tratamiento especializado debido a las heridas sufridas.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades derivadas tanto de la agresión a la anciana como del maltrato animal.