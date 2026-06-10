Evacúan en helicóptero a una bañista que sufrió un ahogamiento en la playa de Maspalomas

Susto en una playa del sur de Gran Canaria. Los servicios de emergencias han evacuado este miércoles a una bañista de unos 50 años que sufrió un grave ahogamiento en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta un centro hospitalario en estado crítico.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una llamada de alerta alrededor de las 15:45 horas. El personal de salvamento en playas de Cruz Roja advertía de la presencia de una mujer son síntomas de ahogamiento y en situación de parada respiratoria.

Asistencia médica

En ese momento se activaron los recursos de emergencia necesarios y se trasladaron al lugar dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico.

Tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas a la afectada por socorristas de la Cruz Roja, el personal sanitario continuó con técnicas avanzadas hasta revertir la situación y estabilizar a la paciente antes de su evacuación aérea.

En estado crítico

Después, la mujer fue trasladada en un helicóptero medicalizado para su ingreso, en estado crítico, en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Ahí se recupera en estos momentos de las lesiones.

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana aseguraron la zona mientras se desarrollaba la intervención. Además, colaboraron en el dispositivo efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil.