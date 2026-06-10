Incendio en un vehículo en el que dormía una mujer en Arrecife

Un incendio declarado en un vehículo abandonado en el barrio de San Francisco Javier, en el municipio de Arrecife, obligó a intervenir a los servicios de emergencia durante la jornada de ayer martes, 9 de junio.

Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, el aviso fue recibido a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que alertó de la existencia de un fuego en un coche situado en la calle Antonio Bermúdez.

Actuación de los servicios de emergencia

A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que el incendio afectaba a un vehículo que se encontraba abandonado en un solar. En el interior del automóvil y sus alrededores se acumulaban diversas prendas de ropa y otros enseres.

Los equipos de emergencia también verificaron que una mujer que, según se indicó, solía pernoctar habitualmente en el vehículo se encontraba fuera del mismo y acompañada por agentes de la Policía Local de Arrecife y de la Policía Nacional. La afectada no sufrió daños personales como consecuencia del incidente.

La Policía Nacional contuvo inicialmente el fuego

Antes de la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Nacional habían logrado controlar parcialmente las llamas mediante el uso de un extintor de polvo aplicado en el interior del vehículo. Esta actuación permitió evitar una mayor propagación del incendio hasta la llegada de los bomberos.

Posteriormente, los bomberos completaron las labores de extinción mediante tareas de refrigeración con agua para eliminar posibles focos de calor residuales.

Retirada de enseres para asegurar la extinción

Durante la intervención, los efectivos extrajeron al exterior la ropa acumulada y otros objetos almacenados en el vehículo con el fin de garantizar que no quedaran puntos activos que pudieran provocar una reactivación del fuego.

Una vez finalizadas las labores de extinción y comprobada la seguridad de la zona, el servicio quedó concluido.