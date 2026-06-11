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Dos fallecidos en el choque entre un turismo y una guagua en Lanzarote

El impacto provocó la muerte de los ocupantes del coche y dejó un herido entre los pasajeros del vehículo de transporte público

Colisión mortal entre una guagua y un turismo en la autopista LZ-2, en Lanzarote.

Colisión mortal entre una guagua y un turismo en la autopista LZ-2, en Lanzarote. / LP/DLP

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Trágico accidente de tráfico en las carreteras de Lanzarote. Una violenta colisión entre una guagua y un turismo en la autopista LZ-2, en el tramo comprendido entre Arrecife y Playa Blanca, ha provocado la muerte de dos de los ocupantes del coche y ha dejado a un pasajero herido en la tarde de este jueves.

El Consorcio de Emergencias de Lanzarote fue activado sobre las 19.42 horas. En un primer momento, los efectivos desconocían la gravedad de las heridas y el número de personas afectadas.

El siniestro se produjo a la altura de Yaiza, pocos metros más adelante de la gasolinera Repsol. El coche circulaba detrás del vehículo de transporte de pasajeros cuando, por motivos que se investigan, se precipitó contra la parte trasera del mismo.

Un menor atrapado

Un conductor que pasaba por la zona alertó del siniestro y manifestó que había un menor atrapadoen el interior del turismo con un traumatismo en el brazo. Los servicios de emergencias activaron también a la Guardia Civil y requirieron la llegada de una ambulancia medicalizada.

En el coche viajaba el conductor, un pasajero y un niño de unos ocho años. Fuentes del Consorcio informan que los dos adultos fallecieron como consecuencia del impacto, mientras que el menor fue evacuado al hospital en aparente buen estado de salud.

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A bordo de la guagua viajaban el conductor y otros ocho pasajeros. Uno de ellos sufrió heridas con una gravedad que se desconoce.

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